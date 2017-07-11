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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۳

توضیحات چمران در خصوص احداث زیرگذر در منطقه یک

توضیحات چمران در خصوص احداث زیرگذر در منطقه یک

رئیس شورای شهر تهران گفت: احداث دو زیرگذر در منطقه یک مربوط به شورای دوم است که چندین بار در شورا رد شد و به نظر می‌آید دوباره در حال مطرح شدن است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در واکنش به تذکر محسن سرخو در خصوص احداث دو زیرگذر در منطقه یک و هزینه‌های مشاوره‌ای برای احداث این دو زیرگذر توضیح داد: این موضوع از دوره دوم مطرح شده و چندین بار به شورا آمده و با وجود پیگیری‌های چند عضو شورا، درصحن علنی رد شده است، زیرا عرض این خیابان به گونه‌ای نیست که دو زیرگذر در زیر آن احداث شود و ممکن است به درختان نیز آسیب برساند.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در این منطقه در حال پیگیری است، اتصال خط سه مترو به ایستگاه تجریش است که در حال مطالعه و پیگیری تصویب در شورای عالی ترافیک است.

چمران اضافه کرد: شهرداری پیشنهاد کرده که خط تجریش تا خیابان فاطمی ادامه داشته باشد که شورا نیز در این رابطه اعلام کرده در صورتی با ادامه این خط موافقت می‌کند که توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی احداث شود.

کد مطلب 4027671
نورا حسینی

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