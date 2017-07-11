حجاب بازیابی هویت فرهنگی ایرانیان است/ لزوم حضور درهمایش روز حجاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید شهاب‌الدین حسینی عصر روز سه شنبه در جلسه بانوان فرهیخته آذربایجان شرقی درباره همایش روز حجاب و عفاف که فردا ۲۱ تیرماه مقابل میدان ساعت تبریز برگزار خواهد شد، اظهار داشت: این همایش در واقع حرکت عظیمی برای دفاع و بروز و ظهور عفت و پاکدامنی است که بی‌شک تاثیرات مثبتی در جامعه خواهد داشت.

وی ادامه داد: حجاب و عفت اصل اصیل خانواده‌های ایرانی است و به همین خاطر همه ساله در روز ملی حجاب و عفاف چنین همایشی برگزار می‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه با بیان اینکه بحث حجاب و عفاف یک ارزش است، گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب چادر نشانه ملی ما ایرانیان است. اگر از ایران باستان تاریخ‌مان را بررسی کنیم، می‌بینیم که حجاب و پوشش مناسب برای ایرانیان یک اصل بوده و ما اکنون در پی بازیابی هویت اصلی‌مان هستیم.

حجت‌الاسلام حسینی اضافه کرد: ۴۰۰ اداره کوچک و بزرگ در استان به وسیله کارگروه فرهنگی قرار است درمورد رعایت اصل حجاب مورد رتبه‌بندی قرار گرفته و نیز ادارات برتر در این زمینه تجلیل شوند.

وی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه هدف دشمن از بین بردن بنیان خانواده‌هاست، اعلام کرد: وقتی بنیان خانواده از بین می‌رود، عاطفه و محبت نیز از بین می‌رود و در نتیجه انسان‌ها برای ارضا محبت خود به حیوانات خانگی رجوع می‌کنند که نمونه‌ای از سبک زندگی غربی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان ضمن بیان اینکه دشمن معتقد است در ایران دچار فتح فرهنگی شده، افزود: در بحث‌هایی همچون غذا و معماری ما اصالت خود را از دست داده‌ایم و تعبیر دشمن تاحدودی درست است اما باید از ادامه آن جلوگیری کنیم.

وی تاکید داشت: برای ترویج و تبیین حجاب در جامعه باید ابتدا از خودمان شروع کنیم. کارمندی که در اداره حجاب را رعایت نمی‌کند به ارباب رجوع هم تاثیر می‌گذارد و به همین ترتیب اساتید به دانشجوها، معلمان به دانش‌آموزان، مادران به فرزاندان و ...

وی در بخش پایان سخنان خود تصریح کرد: یکی از مباحثی که تبلیغات اسلامی به عنوان متولی حوزه دین پیگیر است بحث آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد و... است که برای پیشگیری از آن‌ها تاکید زیادی داریم.