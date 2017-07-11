رونق اشتغال کاذب در جامعه پیامد قاچاق است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی پیش از ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد مبارز با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: قاچاق کالا هر چند برای عده‌ای سود نامتعارف به دنبال داشته اما اشتغال کاذب و موقتی را موجب می‌شود.

وی افزود: از سویی قاچاق کالا موجب صدمه به تولید داخلی به ویژه صنایع کوچک شده و به جای ترویج تولید داخل به عامل ترویج تولید کالای خارجی موجب می‌شود.

فرماندار اردبیل تأکید کرد: در ادامه به واسطه غیر مولد بودن قاچاق، بسیاری از فرصت‌های شغلی نیز از بین می‌رود و قانون‌شکنی افزایش پیدا می‌کند.

زنجانی اختلال در بازار و چند نرخی شدن کالاها و ورود کالاهای غیربهداشتی و غیراستاندارد را از دیگر عوارض قاچاق دانست و گفت: ضروری است به منظور مقابله با اثرات سو قاچاق تمامی ارکان جامعه بسیج شوند.

وی با اذعان به اینکه اقتصاد مقاومتی به تولید و اشتغال تأکید دارد، افزود: بررسی عوارض قاچاق نشان می‌دهد، قاچاق در تعارض کامل با اقتصاد مقاومتی است.

فرماندار اردبیل معتقد است برای سهولت در امر مبارزه با قاچاق می‌بایست نوع نگاه عموم جامعه به کالای قاچاق تغییر کرده و مبارزه با آن از سوی همگان پذیرفته شود.

زنجانی مبارزه با قاچاق را وظیفه‌ای ملی دانست و تأکید کرد: به عنوان مثال هر گونه حمایت از کالای داخلی منجر به مبارزه با قاچاق خواهد شد.