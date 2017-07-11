توسعه مترو با تعداد واگن ها همخوانی ندارد/مترو به واگن نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه موضوع تذکرات شورا نسبت به گزارش معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری در خصوص توسعه خطوط مترو پیگیری شد.

احمد حکیمی‌پور در ابتدای این جلسه با بیان اینکه جلسه روز یکشنبه شورا در مجموعه باغ کتاب برگزار شد، جلسه علنی محسوب نمی‌شود و جلسه هم‌فکری و هم‌اندیشی بود، درخواست کرد در خصوص مصوبه واگذاری باغ کتاب و احداث این مجموعه توضیح داده شود.

مهدی چمران در پاسخ به وی گفت: باغ کتاب بخشی از طرح جامع زمین‌های عباس‌آباد است که ابتدا در شورا و سپس در شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۸۵ به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: قرار بود تپه‌های عباس‌آباد به یک بازار بزرگ و مجموعه‌ای وزارتخانه‌های دولتی تبدیل شود که با تدبیر مقام معظم رهبری تمامی کاربری این زمین‌ها فضای سبز و فرهنگی شد و تمام ساخت و سازها در این منطقه به جز ساختمان بانک مرکزی بر اساس طرح جامع است.

حکیمی‌پور از چمران خواست در خصوص گودبرداری انجام شده در مقابل مجموعه باغ کتاب توضیح دهد که چمران گفت قرار است این زمین تبدیل به پارکینگ شود.

کاربری باغ کتاب، کتاب‌فروشی نیست

حکیمی‌پور همچنین نسبت به نگرانی کتاب فروشی‌ها و طوماری که در خصوص کتاب فروشی بزرگی که در مجموعه باغ کتاب پیش بینی شده، به وجود آمده که چمران توضیح داد: کاربری باغ کتاب، کتاب فروشی نیست.

تذکر بعدی حکیمی پور در خصوص حاشیه‌های جلسه هفته گذشته بود که وی خطاب به ناصر امانی گفت: در این بگومگوها یکی از کارمندان شهرداری که مأمور در شوراست سخنی گفته که با وی برخورد اداری شده و ما مطمئن هستیم آقای امانی با این برخوردها موافق نیست اما برخورد اداری با این کارمند را به حساب آقای امانی گذاشته‌اند.

وی ادامه داد: حرکت این کارمند شهرداری تخلف اداری محسوب نمی‌شود که با آن برخورد شود و همچنین هر شهروندی حق دارد از نماینده خود حمایت کند.

وزارت راه استاندارد را رعایت نکرده است

همچنین حکیمی پور در خصوص نزدیکی فاصله ایستگاه فرودگاه امام (ره) با جاده تذکر داد و گفت: وزارت راه استاندارد این خط را تأیید نکرده است که مازیار حسینی توضیح داد این مشکل برطرف شده است.

وی همچنین در خصوص آمارهای متفاوت از خطوط مترو تذکر داد که یک بار ۱۹۲ کیلومتر عنوان می‌شود، زمان معاونت تشکلی هاشمی ۲۲۲ کیلومتر و در برهه‌ای از زمان ۳۰۰ کیلومتر.

وی این آمارهای متفاوت را موجب بی‌اعتمادی مردم به آمارهای مدیریت شهری دانست.

مهدی چمران در پاسخ به حاشیه‌های ایجاد شده در جلسه هفته گذشته گفت: این حاشیه‌ها در جلسه رسمی اتفاق نیفتاده و ما نمی‌توانیم در خصوص اتفاقاتی که بیرون از مجموعه انجام می‌شود واکنش نشان دهیم.

محسن سرخو نیز تأکید کرد: مترو جزو پاک‌ترین و سالم‌ترین مدهای حمل و نقلی است و نباید با برخی سخنان شهروندان را نسبت به آن بی انگیزه کنیم.

وی همچنین به مصاحبه ناصر امانی با یکی از خبرگزاری‌ها و زیرنویس‌هایی که به اعتقاد وی اهانت به جریان اصلاح بود، گفت: این اتفاق و درگیری به اصلاح طلبان چه ربطی داشت که اینگونه وانمود شد و اگر قرار باشد دعوای سیاسی شود مشخص کنید تا ما هم آمادگی داشته باشیم.

همچنین در این جلسه محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورا با بیان اینکه در فاصله خط ایستگاه‌های مترو ۷–۴۵ نواقص این خط قابل مشاهده است گفت: هنوز مطمئن نیستیم سیستم سیگنالینگ این خط به طور اتوماتیک راه اندازی شده است یا نه یا در خصوص هواکش‌ها زمین‌ها تملک شده یا نه.

وی با اشاره به تعداد واگن‌های مترو گفت: احداث خطوط مترو با ۱۲۷۰ واگن تناسبی ندارد و مترو تهران به واگن نیاز دارد وی با درخواست کرد هزینه واقعی احداث یک کیلومتر مترو مشخص شود.

حقانی همچنین اضافه کرد: به گفته گزارش روزنامه همشهری خط ۷ تهران در ۱۳ روز اول ۵۳۹ نفر را جابجا کرده که این تعداد با دو اتوبوس قابلیت جابجایی داشته است.