افزایش۷۲درصدی تلفات ناشی ازمسمومیت با گاز مونواکسیدکربن در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا نظیفی با اشاره به افزایش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن اظهار داشت: در سال ۱۳۹۵ آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان با تشخیص علت مرگ مسمومیت با گاز منواکسید کربن، ۳۱ نفر شامل تعداد ۱۲ زن و ۱۹ مرد بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن به میزان ۷۲.۲ درصد افزایش یافته است.

وی در خصوص مقایسه جنسیتی تعداد فوتی بر اثر مسمومیت با گاز منو اکسید کربن در دو سال گذشته نیز افزود: در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۸ نفر شامل تعداد ۸ زن و تعداد ۱۰ مرد بر اثر مسمومیت با گاز منو اکسید کربن جان خود را از دست داده اند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان لرستان با اشاره به مقایسه آماری تعداد کل تلفات این نوع مسمومیت طی ۱۰ سال اخیر در لرستان بیان داشت: بر اساس آمارهای موجود در اداره کل پزشکی قانونی استان لرستان طی ۱۰ سال گذشته در سال ۱۳۸۶ بیشترین و طی سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۸ کمترین تلفات ناشی از مسمومیت با گاز منو اکسید کربن در استان لرستان اتفاق افتاده است.

نظیفی اظهار داشت: از آن جا که تمایل این گاز برای ترکیب با هموگلوبین خون ما ۲۵۰ برابر بیش از اکسیژن است، لذا با بالا رفتن درصد آن در هوای اتاق، به سرعت باعث ایجاد مسمومیت خواهد شد و اکسیژن رسانی به بافت های مختلف بدن از جمله مغز و قلب را دچار اختلال می کند که به علت بی رنگ و بی بو بودن این گاز، ممکن است وجود آن در محیط تا زمان ایجاد علایم مسمومیت شدید مورد توجه واقع نشود.

وی اظهار داشت：علایم مسمومیت حاد با این گاز شامل سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ و احتمالاً درد شکمی و سپس حالت بیهوشی، تشنج و اغما است و در بیماران مبتلا به ناراحتی های قلبی ممکن است تشدید بیماری یک علامت هشدار دهنده باشد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان لرستان ادامه داد: از سایر علایم مسمومیت می توان به سفتی عضلات، افزایش تعداد تنفس، کاهش فشار خون و گاه تنگی مردمک ها اشاره کرد.