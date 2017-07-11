دستگیری ۲ عامل قتل خانوادگی در شهرستان پاکدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی ویژه شرق استان تهران گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر پیدایش جسدی در کانال آب موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان پاکدشت قرار گرفت.

وی بیان داشت :پس از حضور مأموران در محل مشخص شد مقتول بر اثر خفگی و پرتاب از ارتفاع و جراحات وارده جان خود را از دست داده است.

رئیس پلیس استان افزود: با بررسی های به عمل آمده و بازجویی از خانواده مقتول مشخص شد مقتول از چندی پیش با همسر خود اختلاف داشته و در نهایت با همدستی همسر و باجناقش به قتل می رسد.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه افزود: در بازجویی‌های تخصصی بعمل آمده با توجه به تناقض در گفته‌های باجناق و همسر مقتول و عذاب وجدان شدید همسر متوفی مشخص شد مقتول ابتدا توسط همسر خود مسموم و در حالت نیمه هوشیار توسط باجناق بیرون شهر انتقال می یابد و به کانال آب انداخته می شود.

ناظری در پایان با اشاره به اینکه متهم جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قضایی تحویل مراجع ذیصلاح شده خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی شهروندان با پلیس در به دست آوردن موفقیت در ماموریت‌های مختلف بسیار تاثیرگذار است و بدون شک بخش مهمی از توفیقات پلیس مرهون همکاری مردم بوده و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک موضوع را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند