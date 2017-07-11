نیاز به واردات گندم نداریم/ خرید تضمینی ۶ میلیون تن گندم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اسفندیاری پور صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: سالانه ۱۲ میلیون هکتار کشت و کار در کشور انجام می‌شود که ۵۲ درصد مربوط به گندم است.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم در حوزه معاونت زراعت هشت محصول اساسی که با امنیت غدایی ارتباط مستقیم دارد و چهار برنامه پشتیبان تهیه شد، بیان کرد: یکی از این برنامه‌ها طرح گندم بود.

مجری طرح گندم، سطح زیر کشت گندم کشور را شش میلیون هکتار عنوان کرد و گفت: در برنامه گندم رویکرد این بود که کاهش سطح کشت با افزایش عملکرد در سطح و ارتقا بهره وری را داشته باشیم تا نیاز کشور تامین شود.

اسفندیاری پور با اشاره به اینکه در شرایط متعارف استراتژی ذخایر کشور و شور برای ۹۰ روز باشد، عنوان داشت: اما در سال ۹۱ با احتساب مصرف روزانه ۲۵ هزار تن ۳۷ روز کمبود وجود داشت.

وی با بیان اینکه در سال های ۹۱ تا ۹۳ درصد خودکفایی کشور در گندم ۶۷ درصد بود، افزود: روند دولت به گونه ای بود که در سال گذشته ۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار تن گندم در کشور خریداری شد.

مجری طرح گندم با بیان اینکه در طرح گندم اولویت نخست تامین نیاز داخل کشور است، عنوان داشت: در این طرح نگاه صادراتی وجور ندارد و صادرات به محصولات یگر اختصاص داده شده است.

اسفندیاری پوربا اشاره به کاهش ۶۰۰ هزار هکتاری سطح زیر کشت گندم در دولت یازدهم، افزود: طی این مدت متوسط سه ساله از دو میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار به یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار رسید.

افزایش سه برابری تولید کلزا

وی ادامه داد: در کنار این کاهش سطح؛ میزان کشت کلزا افزایش یافته و امسال تولید کلزا در کشور سه برابر شده است.

محری طرح گندم با بیان اینکه برای افزایش تولید ایجاد برخی زیرساخت‌ها نیاز بود، افزود: در این راستا ۸۰ هزار دستگاه تراکتور با پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات وارد کشور شد.

وی با اشاره به اینکه متوسط خرید گندم کشور در سال ۹۰ تا ۹۲ حدود چهار میلیون و ۷۹ هزار تن بود، بیان کرد: در این سال جز بزرگ‌ترین واردکنندگان گندم در دنیا بودیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۸۰ درصد ۱۷۰ میلیون تن تجارت گندم در دست دولت های خاص بوده که برای اینکه دست پیش آن‌ها دراز نکنیم باید به خودکفایی برسیم که به این هدف رسیده ایم.

مجری طرح گندم از خرید تضمینی شش میلیون تن گندم در سال جاری خبرداد و گفت: تاکنون هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای مطالبات گندمکاران پرداخت شد.

اسفندیاری پور با اشاره به اینکه تا ۱۵ خرداد ماه تمامی مطالبات گندمکاران پرداخت شده است، بیان داشت: از ۱۵ خرداد نیز تاکنون ۵۰ درصد پرداخت شده است با این وجود هنوز به نقطه ای نرسیده‌ایم که حقوق کشاورزان را به صورت کامل پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ وزارت جهاد کشاورزی به واردات گندم نیاز ندارد و حتی برای سال آینده گندم داریم.