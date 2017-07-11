به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی‌پور در جریان سیصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: در ابتدای فعالیت‌مان در شورا سوگند یاد کردیم که حافظ منافع مردم باشیم، خدایی نکرده حرفی نزنیم که برای اغراض شخصی باشد.

وی تصریح کرد: متأسفانه برخی از دوستان در شورا مطالبی را مطرح می‌کنند و پروژه‌های بزرگ را زیر سؤال می‌برند که جای تعجب دارد.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به احداث خطوط شش و هفت مترو بیان کرد: این اقدام قابل توجهی است و اگر انتقاداتی به این خطوط وجود دارد باید مستند و بر اساس گزارشات رسمی باشد. ضمن اینکه گزارشات باید به روز باشد.

وی اضافه کرد: قطعاً شورای شهر محل مناسبی برای بحث‌های تخصصی در حوزه مدیریت شهری است و باید مسائل مرتبط در شورا مطرح شود. اما نباید ذهن شهروندان را با مطالب غیرواقعی و نادرست به هم بریزیم و کارهای بزرگ را زیر سؤال ببریم.

وی گفت: قطعاً ما در مترو واگن کم داریم و این سؤال ما نیز است که چرا دولت به تعهدات خود در این بخش عمل نکرده است به طوری که قرار بود ۴هزار واگن در اختیار متروی تهران قرار داده شود که هم اکنون ۱۳۰۰ واگن در اختیار مترو است و ۶۶ واگن نیز به زودی وارد مترو می‌شود.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه با انتقاد از اظهارات برخی از اعضا تصریح کرد: یکی از دوستان سنت غلطی را در جلسه امروز قرار داده و موضوعاتی را مطرح کرده است که هیچ ارتباطی با موضوع مترو نداشته است و به طبع بنده نیز این سنت را ادامه می‌دهم.

وی گفت: یکی اینکه امروز در جلسه شورا عنوان شد که شهرداری هیچ قرارداد جدیدی را انجام ندهد حرف بیهوده‌ای است، زیرا ما موظفیم تا پایان دوره چهارم کارها را به جلو برده و هیچ کاری را متوقف نکنیم.

تقی‌پور اضافه کرد: در حال حاضر شورای پنجمی وجود ندارد، تعدادی منتخب مردم هستند و هنوز حکمی برای فعالیت خود دریافت نکردند و نمی‌توانند در این زمان فعلی تصمیمی برای مدیریت شهر بگیرند.

سخنگوی شهر تهران در ادامه خطاب به سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: بهتر است شما گزارشی را از عملکرد خود در حوزه معماری و شهرسازی به عنوان رئیس کمیسیون ارائه کنید که ما ببینیم چه نظارتی بر ساخت و سازها انجام داده‌اید.