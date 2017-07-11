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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۵

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی:

رزمایش الی بیت المقدس در آذربایجان غربی برگزار می شود

رزمایش الی بیت المقدس در آذربایجان غربی برگزار می شود

ارومیه- فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: رزمایش ۲۰ هزار نفری الی بیت المقدس روز پنجشنبه و جمعه این هفته ۲۲ و ۲۳ تیرماه جاری در استان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عابدین خرم با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این رزمایش با حضور ۶۴ گردان بیت المقدس و کوثر در سراسر استان با اهداف مختلف برگزار می شود.

وی بیان کرد: مردمی کردن دفاع پایان ناپذیر و تقویت بنیه رزم نیروهای بسیجی، نمایش اقتدار و ارتقای آمادگی های گردان ها و ایجاد وحدت و همدلی و شناخت بیشتر اعضای گردان ها با سایر سازمان ها از اهداف این رزمایش است.

وی با اشاره به اینکه فراخوانی یگانی در این رزمایش در راستای حفظ انسجام گردان هاست، اظهار کرد: ایجاد امنیتی که موجب آرامش مردم و موجب یاس ضد انقلاب باشد از سایر اهداف برگزاری این رزمایش است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به ۲ ویژگی خاص بسیج گفت: انقلابی بودن و مردمی بودن از خصوصیات بسیج بوده و این ۲ ویژگی انتظاراتی در پی دارد که از جمله این انتظارات در بعد دفاعی و امنیتی است.

کد مطلب 4027797

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