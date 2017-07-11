صرف ۴۰ میلیارد تومان هزینه عمرانی برای روستای هجیج شهرستان پاوه

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز ایده‌پورامرروز سه شنبه در نشستی که با آیت الله مصطفی علما اظهار داشت: تاکنون ۴۰ میلیارد تومان هزینه جاده و دیگر بخش های عمرانی روستای هجیج شده است.

وی گفت: زائر سرای ۱۵ واحدی ، ساختمان خانه عالم، پروژه ی جاده جایگزین روستا، طرح توسعه مقبره سید عبیدالله و محوطه آن، پروژه تصفیه خانه فاضلاب روستای هجیج، احداث ساختمان مدرسه ۶ کلاسه که از مدرنترین مدارس کشور می باشد، احداث ساختمان مخابرات، احداث ساختمان بهداشت و ساخت ساختمان دهیاری روستا مجموعه ای از اقدامات عمرانی این روستا است.

فرماندار پاوه افزود: در مجموع این پروژه ها و طرح های عمرانی مبلغ ۱۴ میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان هزینه شده است که این روستا آمادگی اسکان و پذیرایی از زائران امام زاده سید عبیدالله را داشته باشد.

وی گفت: در روز های جمعه این روستا میزبان هزار و ۵۰۰ الی ۴ هزار زائر است.

ایده پور در پایان اظهار داشت: از سال ۱۳۸۹ تا به امروز با محاسبه ساخت دو سد در این منطقه تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه عمرانی شده است که این روستا و منطقه را متمایز ساخته است.