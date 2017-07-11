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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۷

فرماندار پاوه در دیدار با آیت‌الله علما مطرح کرد:

صرف ۴۰ میلیارد تومان هزینه عمرانی برای روستای هجیج شهرستان پاوه

صرف ۴۰ میلیارد تومان هزینه عمرانی برای روستای هجیج شهرستان پاوه

کرمانشاه- فرماندار پاوه پیرو درخواست نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گزارشی مبنی بر پروژهای عمرانی روستای هجیج و امام زاده عبیدالله این شهرستان را ارئه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز ایده‌پورامرروز سه شنبه در نشستی که با آیت الله مصطفی علما اظهار داشت:  تاکنون ۴۰ میلیارد تومان هزینه  جاده  و  دیگر بخش های عمرانی روستای  هجیج  شده است.

وی گفت: زائر سرای ۱۵ واحدی ، ساختمان خانه عالم، پروژه ی جاده جایگزین  روستا، طرح توسعه مقبره سید عبیدالله  و محوطه آن، پروژه تصفیه خانه فاضلاب روستای هجیج، احداث ساختمان مدرسه ۶ کلاسه  که از مدرنترین مدارس کشور می باشد، احداث ساختمان مخابرات، احداث ساختمان بهداشت و  ساخت ساختمان دهیاری روستا مجموعه ای از اقدامات عمرانی این روستا است.

فرماندار پاوه افزود: در مجموع این پروژه ها و طرح های عمرانی  مبلغ ۱۴ میلیارد و ۳۱۹ میلیون  تومان هزینه شده است که این روستا  آمادگی اسکان و پذیرایی از زائران امام زاده سید عبیدالله را داشته باشد.

وی گفت: در روز های جمعه  این روستا میزبان هزار و ۵۰۰  الی ۴ هزار  زائر است.

ایده پور در پایان اظهار داشت:  از سال ۱۳۸۹ تا به امروز  با  محاسبه ساخت دو سد در این منطقه تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان  هزینه عمرانی شده است که این روستا و منطقه را متمایز ساخته است.

کد مطلب 4027801

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