اجرای ۱۸۰۰ برنامه ویژه هفته عفاف و حجاب در تبلیغات اسلامی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی پناه محمودی‌نیا صبح سه‌شنبه در جمع فعالان تبلیغی بوشهر ضمن تبریک هفته عفاف و حجاب از اجرای هزار و ۸۰۰ برنامه ویژه هفته عفاف و حجاب در استان خبر داد.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت شبکه تبلیغی ادامه داد: در حوزه مبلغین و مبلغات در صورت اجرای هر نفر دو سخنرانی هزار و ۵۰۰ برنامه ویژه عفاف و حجاب در محافل و مجالس در این هفته در سطح استان برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام محمودی نیا با اشاره به برنامه های آموزشی حوزه معاونت فرهنگی پژوهشی و آموزشی افزود: امیدواریم در این حوزه در هفته عفاف و حجاب قریب ۲۵۰ ویژه برنامه اجرا شود.

معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر ضمن تاکید بر لزوم بهره گیری و الگوپذیری از مفاهیم و آموزه‌های قرآنی، بیان کرد: برگزاری ۵۰ برنامه قرآنی ویژه عفاف و حجاب در این هفته توسط موسسات و مراکز قرآنی مردمی از دیگر محورهای فعالیت های اداره کل است.

وی با تاکید بر لزوم مبارزه با آسیب های اجتماعی بر عزم جدی تبلیغات اسلامی استان در استفاده از ظرفیت های مجموعه در این زمینه تاکید کرد.