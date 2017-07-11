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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۰

«معجزه صلح» تابستان امسال منتشر می‌شود

«معجزه صلح» تابستان امسال منتشر می‌شود

ناصر چشم‌آذر موزیسین باسابقه کشور که سال گذشته از تولید اثری برای صلح خبر داده بود، طی هفته‌های آتی این پروژه را به خوانندگی دامون نوردین منتشر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «معجزه صلح» عنوان اثری با مضمون دعوت به صلح و آرامش است که تهیه آن سال گذشته کلید خورد. تولید این قطعه با آهنگسازی و تنظیم ناصر چشم‌آذر، ترانه مرجان تراب و تهیه‌کنندگی بهنام میراحمدی صورت گرفت و بنا به اعلام تهیه‌کننده، با انتخاب دامون نوردین به عنوان خواننده اثر و پس از انجام آخرین مراحل تولید، به زودی منتشر خواهد شد.

چشم‌آذر پیش‌تر «وقوع متعدد جنگ و جدال در جهان و لزوم تلاش برای اشاعه صلح و آرامش و ارتقای معرفت انسانی» را انگیزه‌اش برای تولید «معجزه صلح» عنوان کرده بود.

این موزیسین صاحب‌نام درباره انتخاب دامون نوردین به عنوان خواننده این اثر گفت: طبیعتاً وقتی یک آهنگساز بخواهد با خواننده‌ای کار کند، در وهله اول باید صدای خواننده مورد پسندش باشد. خوشبختانه در مورد دامون نوردین این مسأله وجود دارد و من صدا و شخصیت او را دوست دارم. از طرفی تفاهم و تعامل مثبت با تهیه‌کننده اثر نیز در پیشرفت کار بسیار موثر است که این مسأله در مورد بهنام میراحمدی صادق بوده و همکاری ما نتیجه خوبی داشته و امیدوارم این همکاری ادامه‌دار باشد.

در «معجزه صلح» علاوه بر ناصر چشم‌آذر که پیانو می‌نوازد، نوازندگان سرشناسی چون همایون رحیمیان، میثم مروستی و میلاد عالمی (ویلن)، کریم قربانی (ویلن‌سل) و سهراب برهمندی (ویولا) حضور دارند.

ناصر چشم‌آذر آهنگساز، تنظیم‌کننده و نوازنده باسابقه موسیقی ایران، آلبوم موفق «باران عشق» و نیز موسیقی متن آثار مشهور سینمایی و تلویزیونی از جمله «هامون»، «قصه‌های مجید»، «خواهران غریب»، «خواب و بیدار»، «گشت ارشاد» و «قارچ سمی» را در کارنامه دارد. او در سال‌های اخیر چند کنسرت برگزار کرده که با استقبال مخاطبین مواجه شده است.

دامون نوردین نیز خواننده، آهنگساز، تنظیم‌کننده و نوازنده‌ای با بیش از یک دهه حضور جدی در عرصه موسیقی است که آلبومی با عنوان «رنگ خورشید» را در دهه هشتاد منتشر کرد و آلبوم جدیدی با عنوان «بی تکرار» در دست انتشار دارد. نوردین در سال‌های اخیر چند تک‌آهنگ منتشر کرده که از میان آن‌ها قطعه «نفرین» با همراهی زنده‌یاد حسن جوهرچی و قطعه «جست‌وجوی عشق» با همراهی حجت اشرف‌زاده بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 4027808
فریبرز دارایی

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