به گزارش خبرگزاری مهر، «معجزه صلح» عنوان اثری با مضمون دعوت به صلح و آرامش است که تهیه آن سال گذشته کلید خورد. تولید این قطعه با آهنگسازی و تنظیم ناصر چشمآذر، ترانه مرجان تراب و تهیهکنندگی بهنام میراحمدی صورت گرفت و بنا به اعلام تهیهکننده، با انتخاب دامون نوردین به عنوان خواننده اثر و پس از انجام آخرین مراحل تولید، به زودی منتشر خواهد شد.
چشمآذر پیشتر «وقوع متعدد جنگ و جدال در جهان و لزوم تلاش برای اشاعه صلح و آرامش و ارتقای معرفت انسانی» را انگیزهاش برای تولید «معجزه صلح» عنوان کرده بود.
این موزیسین صاحبنام درباره انتخاب دامون نوردین به عنوان خواننده این اثر گفت: طبیعتاً وقتی یک آهنگساز بخواهد با خوانندهای کار کند، در وهله اول باید صدای خواننده مورد پسندش باشد. خوشبختانه در مورد دامون نوردین این مسأله وجود دارد و من صدا و شخصیت او را دوست دارم. از طرفی تفاهم و تعامل مثبت با تهیهکننده اثر نیز در پیشرفت کار بسیار موثر است که این مسأله در مورد بهنام میراحمدی صادق بوده و همکاری ما نتیجه خوبی داشته و امیدوارم این همکاری ادامهدار باشد.
در «معجزه صلح» علاوه بر ناصر چشمآذر که پیانو مینوازد، نوازندگان سرشناسی چون همایون رحیمیان، میثم مروستی و میلاد عالمی (ویلن)، کریم قربانی (ویلنسل) و سهراب برهمندی (ویولا) حضور دارند.
ناصر چشمآذر آهنگساز، تنظیمکننده و نوازنده باسابقه موسیقی ایران، آلبوم موفق «باران عشق» و نیز موسیقی متن آثار مشهور سینمایی و تلویزیونی از جمله «هامون»، «قصههای مجید»، «خواهران غریب»، «خواب و بیدار»، «گشت ارشاد» و «قارچ سمی» را در کارنامه دارد. او در سالهای اخیر چند کنسرت برگزار کرده که با استقبال مخاطبین مواجه شده است.
دامون نوردین نیز خواننده، آهنگساز، تنظیمکننده و نوازندهای با بیش از یک دهه حضور جدی در عرصه موسیقی است که آلبومی با عنوان «رنگ خورشید» را در دهه هشتاد منتشر کرد و آلبوم جدیدی با عنوان «بی تکرار» در دست انتشار دارد. نوردین در سالهای اخیر چند تکآهنگ منتشر کرده که از میان آنها قطعه «نفرین» با همراهی زندهیاد حسن جوهرچی و قطعه «جستوجوی عشق» با همراهی حجت اشرفزاده بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
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