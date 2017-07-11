فعالیت های قرآنی نیازمند انگیزه و همت بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز سه شنبه در نشست شورای توسعه قرآنی استان کرمانشاه گفت: برای فعالیت های قرانی نباید منتظر بودجه و دستورالعمل ها بود بلکه همه باید با انگیزه و همت در نهاد و مساجد خود اقدام کنند.

وی افزود: در همین کرمانشاه خانواده هایی هستند که جلسات قرآنی با شکوهی را بیش از صد سال است که برگزار می کنند و خروجی خوبی نیز دارند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: امروز مقام معظم رهبری اولیت همه امور را کارهای فرهنگی میدانند و اولیت همه کارهای فرهنگی را نیز قرآن بر می شمرند چرا که اگر همه امور کشور از قران نشات بگیرد قطعا پیشرفت و سعادت واقعی را به ارمغان خواهد داشت.