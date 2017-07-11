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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تاکید کرد:

فعالیت های قرآنی نیازمند انگیزه و همت بیشتر است

فعالیت های قرآنی نیازمند انگیزه و همت بیشتر است

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: فعالیت های قرآنی بیش از آنکه که نیاز به بودجه داشته باشد نیازمند همت و انگیزه ای بیشتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله  مصطفی علما  امروز سه شنبه در نشست شورای توسعه قرآنی استان کرمانشاه گفت:  برای فعالیت های قرانی نباید منتظر بودجه و دستورالعمل ها بود بلکه همه باید با انگیزه و همت در نهاد و مساجد خود اقدام  کنند.

وی افزود: در همین کرمانشاه خانواده هایی هستند که جلسات قرآنی با شکوهی را بیش از صد سال است که برگزار می کنند و خروجی خوبی نیز دارند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: امروز مقام معظم رهبری اولیت همه امور را کارهای فرهنگی میدانند و اولیت همه کارهای فرهنگی را نیز قرآن بر می شمرند چرا که اگر همه امور کشور از قران نشات بگیرد قطعا پیشرفت و سعادت واقعی را به ارمغان خواهد داشت.

کد مطلب 4027821

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