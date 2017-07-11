۴ برابر شدن بودجه مترو طی ۴سال

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شاکری در جریان سیصد و پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه بودجه ۶۰۰ میلیاردی مترو در سال ۹۲ به ۲۶۰۰ میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است، گفت: ساخت مترو ضروری و در عین حال گران است و البته نقش مهمی در مهار ترافیک و آلودگی هوا دارد. ضمن اینکه مستمندان و محرومان یکی از قشرها اصلی استفاده کننده از این مد حمل و نقلی هستند و این موارد قطعاً دلایل خوبی برای اولویت بخشی به مترو هستند. اما من در شهرداری مطالعه‌ای ندیدم که نشان دهد این افزایش پرشیب بودجه مترو موجب فروکاستی احتمالی در کدام فعالیت‌های شهرداری شده است.

وی با اشاره به رها شدن بحث آسیب‌های اجتماعی و تصمیم شهراری برای واگذاری خانه‌های بهاران به بخش خصوصی، گفت: علاوه بر این مصوبه ساخت ۴۰۰ مسجد که به حجت الاسلام قرائتی قول آن را دادیم و در برنامه پنج ساله نیز گنجانده شد بر زمین مانده است طوری که اکنون در سال چهارم برنامه به جای ۳۰۰ مسجد، کمتر از ۲۰ مسجد تکمیل شده است. سؤال اینجاست که آیا تسریع در توسعه مترو به قیمت مغفول ماندن فرهنگ تمام می‌شود؟

شاکری خاطرنشان کرد: سؤال بنیادی دیگر این است که آیا نمی‌توان اهداف حمل و نقلی را زیرسطح زمین و با هزینه کمتر از مترو محقق کرد یا مدهای دیگر که ارزان‌تر است را با توجه به محدودیت بودجه در اولویت قرار داد؟ آیا مطالعه مقایسه‌ای وجود دارد که با رجوع به آن بفهمیم بهترین تصمیم را در مورد توسعه پرشتاب مترو گرفته‌ایم؟

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت مباحث فرهنگی مترو با توجه به حجم مسافران روزانه آن، اظهار کرد: مباحث فرهنگی در شرکت بهره‌برداری مترو باید در نسبتی با کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تنظیم شود اما من در طول چهار سال عضویت در این کمیسیون بازخوردی از برنامه‌ریزی‌های فرهنگی در کمیسیون ندیده‌ام.

شاکری در بخش دیگر سخنانش از برگزاری جلسه کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با حضور محسن هاشمی در بامداد امروز خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد مجموعه بزرگراه و تونل نیایش به نام مرحوم هاشمی رفسنجانی نامگذار شود و به زودی این موضوع برای تصویب در صحن مطرح خواهد شد.

وی یادآور شد: نظر فرزند ارشد مرحوم هاشمی این بود که رونمایی از پلاک این نامگذاری، سوم شهریور همزمان با تولد آن مرحوم صورت گیرد.