ادارات در تکمیل باغ موزه دفاع مقدس سمنان اهتمام داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز پیش از ظهر سه شنبه در یازدهمین جلسه مرکز فرهنگی دفاع مقدس به میزبانی سالن غدیر استانداری سمنان بابیان اینکه طرح اولیه موزه دفاع مقدس بر مبنای دینی و اعتقادی و براساس آیات و روایات قرآن و ائمه معصومان(ع) برنامه ریزی شده است، ابراز داشت: فرهنگ شهادت به عنوان پاره ای از مفاهیم قرآن، جاودانه است که ما می توانیم با ساخت موزه، این جاودانگی را برای نسل های آینده به یادگار بگذاریم.

وی با بیان اینکه هدایت نسل های آینده بر عهده ما قرار دارد و اگر در این مسیر کوتاهی کنیم، باید روزی در پیشگاه الهی پاسخگوی شهدا باشیم، افزود: مراحل تکمیل این پروژه که با نیات الهی صورت گرفته، به سرمنزل مقصود خواهد رسید و در این مسیر ماندگار، نباید تعلل و کوتاهی کرد تا بتوانیم بهره کافی را از آن ببریم.

استاندار سمنان با بیان اینکه طرح موزه دفاع مقدس اقدامی ارزشمند در راستای تکریم شهدا است، ابراز داشت: مراکز فرهنگی دفاع مقدس نمونه خارجی ندارند و کاملا بومی و ایرانی اسلامی هستند و به همین دلیل باید مبنای نظری آنها تدوین شود و از سوی دیگر مراکز فرهنگی سامانه های بینش بنیانی به شمار می روند که باید به مثابه پاتوق فرهنگی، قابلیت جذب حداکثری و مکرر مخاطب را داشته باشند.

خباز تاکید کرد: با توجه به عبور سالانه ۲۰ میلیون مسافر از استان سمنان اگر می خواهیم این استان از معبر به مقصد ارتقا پیدا کند باید زیر ساخت های آن فراهم باشد که ساخت مجموعه موزه دفاع مقدس این امکان را ایجاد می کند تا مسافران و زائران علی بن موسی الرضا(ع) بتوانند با بهره گیری از این فضا ضمن آشنایی با شهدا اقامت بیشتری در سمنان داشته باشند و در نهایت اقتصاد مقاومتی تحقق و عینیت پیدا کند.