  1. استانها
  2. خوزستان
۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۵

مدیرسازمان آتش نشانی دزفول خبر داد :

سقوط خودروی جنسیس درون کانال کشاورزی دزفول/ سرنشینان نجات یافتند

سقوط خودروی جنسیس درون کانال کشاورزی دزفول/ سرنشینان نجات یافتند

دزفول- مدیرسازمان آتش نشانی دزفول از سقوط خودروی جنسیس درون کانال کشاورزی در دزفول خبرداد و گفت: دو سرنشین این خودرو نجات یافتند.

عبدالحسین معظم فر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تماس شهروندی با سامانه ۱۲۵ این سازمان در ساعت ۴:۰۷ دقیقه بامداد امروز سه شنبه سقوط یک دستگاه خودروی سواری جنسیس به همراه دو سرنشین درون کانال آب کشاورزی اطلاع رسانی شد.

وی افزود: اکیپ امداد و نجات سازمان بلافاصله از ایستگاه شماره یک به محل حادثه واقع در جاده شمس آباد بعد از اردوگاه اشرفی کانال شاه ولی اعزام شد.

مدیر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول گفت: قبل از رسیدن ناجیان ۱۲۵ با اقدام سریع و کمک رهگذران هر دو سرنشین خودرو بسلامت از خودرو خارج شدند.

معظم فر تصریح کرد : این حادثه به علت خواب آلودگی و عدم کنترل خودرو توسط راننده اتفاق افتاد که آتش نشانان ضمن رعایت اصول ایمنی اقدام به بیرون آوردن خودرو از درون کانال کردند.

کد مطلب 4027844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها