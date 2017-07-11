سقوط خودروی جنسیس درون کانال کشاورزی دزفول/ سرنشینان نجات یافتند

عبدالحسین معظم فر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تماس شهروندی با سامانه ۱۲۵ این سازمان در ساعت ۴:۰۷ دقیقه بامداد امروز سه شنبه سقوط یک دستگاه خودروی سواری جنسیس به همراه دو سرنشین درون کانال آب کشاورزی اطلاع رسانی شد.



وی افزود: اکیپ امداد و نجات سازمان بلافاصله از ایستگاه شماره یک به محل حادثه واقع در جاده شمس آباد بعد از اردوگاه اشرفی کانال شاه ولی اعزام شد.



مدیر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول گفت: قبل از رسیدن ناجیان ۱۲۵ با اقدام سریع و کمک رهگذران هر دو سرنشین خودرو بسلامت از خودرو خارج شدند.



معظم فر تصریح کرد : این حادثه به علت خواب آلودگی و عدم کنترل خودرو توسط راننده اتفاق افتاد که آتش نشانان ضمن رعایت اصول ایمنی اقدام به بیرون آوردن خودرو از درون کانال کردند.