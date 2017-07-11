مراسم اختتامیه جام رمضان پردیس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جام رمضان شهرستان پردیس، به منزل آخر رسیده و با معرفی تیم های برتر به پایان رسید.

امروز مسابقه فینال این سری از مسابقات برگزار شد و در نهایت تیم «آبعلی» مقام اول را کسب کرد و مقام دوم به تیم «بومهن» رسید و تیم «سفیر آبیک یاران» نیز به مقام سوم دست پیدا کرد.

محمد لاله در حاشیه مسابقات فوتسال جام رمضان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سومین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان به میزبانی شهرداری پردیس و با حضور ۴۰ تیم برگزار شد.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این مسابقات در ماه مبارک رمضان نشاط جامعه به خصوص ورزشکاران است گفت: ما با برگزاری این مسابقات تلاش کردیم اوقاتی را برنامه ریزی کنیم که طی آن سایر شهروندان نیز با حضور در این مسابقات اوقات فراغت خوب و سالمی را برای خود را برنامه ریزی کنند و بحمدالله شاهد حضور پررنگ شهروندان پردیسی و بومهنی و سایر طرفداران تیم ها در این سلسله مسابقات بوده ایم و جای امیدواری دارد که بتوانیم در سالهای آتی نیزبرنامه های مدون و متنوع تری را طراحی کنیم.

شهردار پردیس بیان داشت: امیدواریم در حوزه ورزش نیز در کنار سایر کارهای شهرداریها بتوانیم قدم های خوب و مثبتی برداریم که رضایت شهروندان را در پی داشته باشد.

وی گفت: در حوزه ورزش آن چیزی که مهم است و در فرهنگ ما هم نهادینه شده است منش پهلوانی است و امروزه در کنار بحث پهلوانی موضوع قهرمانی نیز مطرح است اما کار خوبی که در مسابقات صورت می گیرد در حوزه اخلاق مداری، افرادی که به اخلاق توجه می کنند مورد تقدیر واقع می شوند که بحمدالله تیم شهرداری پردیس در این سلسله از مسابقات جام اخلاق را برد که جای خوشحالی دارد گرچه ما حفظ اخلاق را در کلیه تیم های این دوره مشاهده کردیم و همه تیم ها با اخلاق و منش به مسابقه پرداختند.

لاله در پایان گفت: تلاش ما این است که با سایر شهرهایی که در همسایگی ما قرار دارند و در مجموعه شهرهای شرق استان واقع شده اند بتوانیم لیگ بین شهرستان ها را در حوزه کلیه ورزش ها برگزار کنیم و این موضوع مستلزم یک برنامه ریزی صحیح است که بتوانیم از اماکن ورزشی سایر شهر ها نیز استفاده کنیم و لیگ بین شهرستان ها را برگزار کنیم.