۳۴ هزار و ۷۸ شغل در استان کرمان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فتوت پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان با اشاره به تدوین سند توسعه اشتغال استان کرمان اظهار کرد: این سند نقشه راهی است که باید بر اساس آن حرکت کنیم.

وی افزود: دستگاه ها باید گزارشی از عملکردشان در زمینه اجرای برنامه اشتغال ارائه دهند و در طول سال هم ارزیابی عملکرد صورت می گیرد.

فتوت با اشاره به اینکه در سال گذشته ۳۲ هزار و ۸۰۰ شغل در کرمان ایجاد شده که امسال عملیاتی شده است، گفت: براساس سند اشتغال استان در سال جاری باید حداقل ۳۴ هزار و ۷۸ شغل در استان ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس سند توسعه اشتغال استان کرمان در سال آینده هم ۳۵ هزار و ۲۰۰ شغل ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: باید بدانیم شغل ها به چه صورت ایجاد می شود و چه میزان متقاضی شغل داریم که سرعت و همت خود در این زمینه را بیشتر تلاش کنیم.

فتوت با بیان اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شغل می کند، عنوان کرد: باید بستری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شود و در این حوزه رشد پیدا کنیم.

وی استفاده از تسهیلات بانکی را یکی دیگر از راه های ایجاد شغل دانست و گفت: رفع موانع تولید به عنوان دستورالعمل دولت خود ایجاد اشتغال می کند و اینها فرصت هایی است که دولت در اختیار ما گذاشته است بنابراین امسال باید از مقررات بانک و تسهیلات دولت در حوزه ایجاد اشتغال استفاده کرده و رتبه اول کشوری را کسب کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمان ادامه داد: کمیته امداد، صندوق کارآفرینی امید، بهزیستی و ... اشتغال های خرد به وجود می آورد و این در حالی است که قانون رونق و تولید و طرح کارورزی فنی و حرفه ای شرایط را برای ایجاد شغل مساعد کرده است.

فتوت پیشنهاد کرد: کارگروه های اشتغال در شهرستان ها هم ایجاد شود تا برنامه اشتغال علاوه بر برش استانی برش شهرستانی هم داشته باشد و بدانیم چه میزان متقاضی در چه شغلی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت های خوبی برای ایجاد شغل در استان کرمان ایجاد شده است، بیان داشت: ملاک ارزیابی مدیران اجرایی بخش عمده آن در ارتباط با اشتغال است.