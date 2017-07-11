مهناز بهرام‌نیا درباره جدیدترین فعالیت های هنری و نمایشگاهی خود به خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه انفرادی نقاشی «دهکده ازلی» را جمعه پیش رو در گالری نگر برپا می کنم. این نمایشگاه دارای یک سناریو است و برای همین در این نمایشگاه موسیقی خاصی بر اساس سناریو که متناسب با محتوای آثار است سفارش دادم و حتی یک انیمیشن هم بر همین اساس ساخته شده است که ایده اش از روی یکی از کاراکترهای یکی از تابلوهای نقاشی ام برداشت شده است. این انیمیشن از ابتدا تا انتهای نمایشگاه روی یک تلویزیون نمایش داده می شود.

وی ادامه داد: روز اختتامیه هم یک پرفورمنس اجرا می شود که باز هم بر اساس همین سناریویی است که نوشته ام و تکمیل شده نقاشی هایم است. در واقع «دهکده ازلی» یک کانسپت مفهومی دارد و از همین رو هیچ کدام از آثار این نمایشگاه از نقاشی ها جدا نیست. در بخش اجرای پرفورمنس ۵ استاد با ۱۹ دانشجو اجرایی خواهند داشت و همان افراد، دهکده‌ای که من در نقاشی هایم آنها را خلق کرده ام می سازند.

این نقاش درباره ایده خلق آثار نقاشی هایی با کانسپت یک دهکده ازلی بیان کرد: بچه که بودم برای روز تولد مادرم یک کارت پستال تهیه کردم و یک نقاشی کشیدم. کاراکتر اصلی که مبنای شکل گیری این نقاشی ها شده است همان کاراکتری است که روی آن کارت پستال بود که ۵ سال پیش دوباره آن را پیدا کردم و ذهنم را درگیر کرد.

بهرام نیا گفت: درباره کانسپت نمایشگاهم مطالعه زیادی کردم و شخصیت پردازی های زیادی انجام دادم. این دهکده ۲۰ کاراکتر دارد و دهکده ای ازلی است که نه شروع دارد و نه پایان و در آن آدم ها مجبور به ادامه حیات هستند. این آدم ها مرگ جسمانی دارند اما مرگ روحی ندارند حتی برخی از صورت ها در نقاشی ها پیکره ندارند و برخی به خاطر عمر زیادی که کرده اند شبیه حیوانات روستا یا کویر نزدیک آن شده اند.

وی در پایان گفت: برایم ابهامی که در این آثار هست اهمیت داشت و شاید این آدم ها من و شما یا آدم هایی در زیر زمین باشیم.