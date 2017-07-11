جایزه طلایی ایپرا به تبریز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مینا نظری کارشناس ارشد روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، با ارائه طرح علمی با عنوان EQ کارگزاران روابط عمومی ایران به رقابت با نمایندگان سایر کشورها پرداخت و توانست از بین ٥٠ فینالیست جایزه طلایی ایپرا٢٠١٧ را به خود اختصاص دهد.

این گزارش حاکی از آن است که انجمن بین المللی روابط عمومی (ایپرا) در لندن هر سال طی رویدادی جهانی به معرفی بهترین روابط عمومی ها و متخصصین این حوزه از سراسر جهان می پردازد.

بر اساس این گزارش نظری تاکنون مقالات بسیاری در حوزه روابط عمومی و ارتباطات تالیف کرده و توانسته عنوان بانوی روابط عمومی کشور در سال ٩٤ را به خود اختصاص دهد و در کنفرانس ها و همایش های داخلی و بین المللی ضمن دریافت جوایز، افتخارات زیادی را کسب کرده است.

داوری جایزه طلایی "ایپرا" که مهمترین جایزه در حوزه روابط عمومی جهانی است، توسط هیاتی متشکل از ٧٠ کارشناس برجسته از٤٠ کشور جهان انجام می شود.

مینا نظری ۱۷ اکتبر برای دریافت جایزه خود به بلغارستان می رود.