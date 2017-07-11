حمل و نقل برون شهری استان سمنان تجهیز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حمل و نقل و پایانه های استان سمنان، زین العابدین میرشاهی در تشریح برنامه های حوزه حمل و نقل جاده ای مسافر، بیان کرد: امروزه مردم به رفاه و آسایش خود اهمیت می دهند در این راستا شناسایی نیازهای مردم، تامین رفاه و امنیت سفر، ارتقاء خدمات به آحاد جامعه و افزایش سطح رضایتمندی در بین مسافرانی که از سیستم حمل و نقل برون شهری استفاده می کنند از مهمترین وظایف این اداره کل در بخش حمل و نقل مسافر محسوب می شود.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر سطح خدمات در بخش حمل و نقل عمومی از رشد کیفی بالایی برخوردار بوده است، گفت: ناوگان مسافری در این بخش توسعه کیفی یافته و در راستای ارتقاء خدمات به مسافران، آموزش های لازم به رانندگان و مهمانداران صورت پذیرفته است همچنین به صراحت میتوان گفت با افزایش تعداد اتوبوسهای وی آی پی در سیستم حمل و نقل برونشهری، نه تنها مردم در سفرهای جادهای خسته نمیشوند بلکه وجود اتوبوسهای مدرن و مجهز سفرهای بین شهری را ایمنتر و راحتی سفر را ارتقاء میبخشد.
رئیس اداره حمل و نقل مسافر استان سمنان با اشاره به اهمیت سفرهای با برنامه گفت: یکی دیگر از اقدامات موثر در حوزه ارتقاء خدمات به مسافرن امکان خرید بلیط اتوبوس از طریق اینترنت است که این موضوع در مدیریت هزینه و وقت بسیار تاثیر گذار خواهد بود .
میرشاهی بیان کرد: هموطنان می توانند برای تهیه بلیت اتوبوس بدون مراجعه به محل شرکت مسافربری (پایانه های مسافر) با مراجعه به سایت safar۷۲۴.ir بلیت مورد نیاز خود را تهیه و هزینه آنرا نیز به صورت اینترنتی پرداخت کنند همچنین به منظور تشویق مردم به استفاده از این روش برخی از شرکتهای مسافربری تا ۱۵ درصد تخفیف برای کسانی که بلیت اینترنتی تهیه کنند در نظر گرفته اند.
وی برگزاری منظم جلسات کارگروه ارتقاء سطح خدمات مسافری با استانهای همجوار، انجمنهای صنفی بهمنظور احصاء مشکلات، ارائه راهکارها و رفع مشکلات این بخش را از دیگر اقدامات اداره مسافر برشمرد و افزود: بهرهمندی از امکانات و توانمندیهای انجمن های صنفی و بخش خصوصی در توسعه صنعت حمل و نقل جاده ای مسافر بسیار اثر بخش است.
۳۴ شرکت حمل و نقل مسافر با در اختیار قرار داشتن بیش از یک هزار دستگاه ناوگان جاده ای در امر جابجایی مسافر استان سمنان فعالیت میکنند.
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