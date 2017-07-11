سونامی احکام قضایی علیه وزارت ورزش/ دولت به سرخابی ها کمک نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فراکسیون نمایندگان ولایی صبح امروز (سه شنبه، ۲۰ تیرماه) با مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان جلسه ای را برگزار کرد.

مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان بعد از استماع نظرات نمایندگان حاضر در جلسه اظهار داشت: در این جلسه مطالب خوبی بیان شد که البته این موضوعات بخشی از مسائل و مشکلات ورزش و جوانان کشور است.

وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به اظهارات کیان پور نماینده درود و ازنا مبنی بر حمایت مالی دولت از دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس گفت: دولت هیچ کمکی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس نداشته است.

وی افزود: از حمایت مجلس در خصوص احکام مندرج در برنامه ششم تشکر می کنم زیرا این حمایت ها بسیار خوب و گره گشای مشکلات ورزش کشور است.

وزیر ورزش و جوانان گفت: برای حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که بیشتر جوانان هستند میزان موفقیت های ورزشی اهمیت و اثرگذاری بیشتری نسبت به کسب موفقیت در عرصه هایی مانند کنترل تورم، رشد اقتصادی و پیشرفت های بیوتکنولوژی دارد، زیرا حتی با کسب این موفقیت ها عدم صعود تیم ملی به جام جهانی برای حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر سبب احساس سرشکستگی در آن ها می شود.

وی ادامه داد: هیچ ابزار و ساز و کاری در کشور نداریم که بتوان با صرف زمان ۱۲۰ دقیقه در فوتبال یا یک مسابقه کشتی یک ملت را خوشحال کرد و این شادی قابل قیاس با سرمایه گذاری انجام شده نیست؛ با صعود به جام جهانی یک ملت خوشحالی می کند و احساس سربلندی و افزایش غرور ملی از نتایج این موفقیت است.

سلطانی فر با بیان اینکه اختصاص ۲۷ صدم درصد از مالیات بر ارزش افزوده امکان بسیار خوبی است که اگر در دو برنامه پنج ساله از این امکان منتفع شویم می توان در ۱۰ سال مشکلات را حل کرد، گفت: با این امکان می توان ۴ هزار پروژه نیمه تمام که به ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد را به سرانجام رساند و پس از آن به حمایت از هیات های ورزشی بپردازیم.

ابراز نگرانی سلطانی فر از صدور احکام قضایی فراوان علیه وزارت ورزش و جوانان

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه علاوه بر مشکلاتی که ۴ هزار پروژه نیمه تمام ایجاد کرده در چند ماه اخیر با سونامی احکام قضایی علیه وزارت ورزش و جوانان مواجه هستیم، ادامه داد: موج وحشتناکی در چند ماه اخیر با صدور احکام قضایی علیه وزارت ورزش و جوانان صادر شده که باید مبلغ زیادی را برای این احکام بپردازیم.

وی افزود: اگر مجبور به پرداخت این رقم ها شویم، به این معنی است که وزارتخانه را تا یکسال آینده تعطیل کنیم.

سلطانی فر با بیان اینکه نحوه توزیع ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از محل ۲۷ صدم درصد از مالیات بر ارزش افزوده توسط نمایندگان مشخص شده است، گفت: برای تخصیص مابقی این درآمدها اولویت ما پروژه های نیمه کاره‌ای است که ۷۰ درصد پیشرفت داشته اند.

وی افزود: در استان ها برای توزیع این مبالغ کمیته ای از معاون عمرانی استاندار، مدیرکل ورزش و جوانان استان، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل آموزش و پرورش استان تشکیل می شود.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه تقاضاهای فراوانی برای دریافت مبالغ وجود دارد، اظهار داشت: رقمی که در اختیارمان قرار دارد، محدود است و در این زمینه انتقاداتی بر ما وارد می شود.

حل مشکلات جوانان از طریق معاونت ریاست جمهوری سرعت بیشتری خواهد داشت

سلطانی فر با اشاره به موضوع انتزاع سازمان ملی جوانان و وزارت ورزش گفت: در سال ۸۹ از ادغام دو سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان، وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد که در این مدت تشکیلات مناسبی وجود نداشت.

وی ادامه داد: در ۷ ماهی که من به عنوان وزیر ورزش و جوانان فعالیت کردم در زمینه تصویب لایحه قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در هیات دولت اقدام کردیم و این لایحه به مجلس آمد اما پس از آن موضوع تفکیک وزارتخانه و احیاء سازمان ملی جوانان مطرح شد.

سلطانی فر با بیان اینکه ما مطیع تصمیم نظام در این زمینه هستیم، متذکر شد: فکر می کنم حل شدن مشکلات جوانان از طریق معاونت ریاست جمهوری، سرعت بیشتری خواهد داشت و امیدوارم با احیاء سازمان ملی جوانان مشکلات جوانان در این سازمان به درستی پیگیری شود.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اهمیت مسائل پیرامون معیشت قهرمانان تصریح کرد: صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان حدود هزار نفر را تحت پوشش بیمه و حمایت خود قرار داده که باید گستره آن افزایش یابد و برای اشتغال قهرمانان جهانی المپیک کار جهانی موثری را انجام دهیم.

توسعه متوازن امکانات ورزشی در سراسر کشور

وی با اشاره به عدم عدالت توزیع امکانات ورزشی پیش از انقلاب و تلاش جمهوری اسلامی ایران برای توزیع عادلانه امکانات ورزشی در سراسر کشور ادامه داد: قبل از انقلاب فقط یک استادیوم صد هزار نفری در تهران وجود داشت در حالی که کارنامه جمهوری اسلامی ایران در زمینه ایجاد امکانات ورزشی و توسعه متوازن در سراسر کشور بسیار خوب است.

سلطانی فر گفت: استادیوم ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان، استادیوم ۵۰ هزار نفری شیراز، استادیوم ۵۰ هزار نفری یادگار امام تبریز، استادیوم ۵۰ هزار نفری غدیر اهواز، استادیوم ۳۰ هزا نفری ثامن مشهد و در حدود ۲۰ مرکز استان استادیوم‌های ۱۵ هزار نفره احداث شده که قابل بهره برداری هستند، همچنین حدود ۳۷ استادیوم نیمه کاره ۵ هزار نفری نیز در حال تکمیل هستند.

وزیر ورزش و جوانان ضمن تاکید بر توجه وزارتخانه در رسیدگی به مناطق محروم تصریح کرد: باید بتوانیم امکانات بیشتری به استان های محروم اختصاص دهیم که برای مثال شهرستان‌های اطراف تهران از لحاظ امکانات ورزشی نیازمند توجه بیشتری هستند.

وی افزود: ورزشگاه علیمرادیان نهاوند در اختیار کمیته ملی المپیک است که دوستان در این زمینه خوب اداره نمی‌کنند، مکاتباتی شده و ما نیز پیگیری می‌کنیم.

فساد و زد و بند در فوتبال وجود دارد اما زیاد نیست

سلطانی فر در خصوص موضوع فساد در فوتبال گفت: نه اینکه مسائل پشت پرده، فساد و زد و بند در این ورزش وجود ندارد، اما باید توجه داشت کل گردش مالی فوتبال در لیگ برتر و دسته یک ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان است که اگر ۲۰ درصد آن را آغشته به فساد بدانیم مبلغی حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان می باشد اگرچه نباید ۷۰ تا ۸۰ ریال هم نباید باشد و به شدت به این موضوع حساس هستم.

وزیر ورزش و جوانان ضمن مخالفت با تشکیل کمیته مبارزه با فساد در فوتبال تصریح کرد: امیدوارم کمیته صیانت از اصول و مبانی اخلاقی در ورزش را فعال کنیم و با حضور نمایندگان دستگاه‌های، قضائی، انتظامی و اطلاعاتی تا نظارتی برای سالم سازی فوتبال داشته باشد.

برخی فدراسیون‌ها نابسامانی‌های زیادی دارند

وی با بیان اینکه دفتر نظارت بر طرح های عمرانی وزارت ورزش و جوانان ۳ سال تعطیل شده بود، افزود: در این مدت بخشی از ساخت سازها را به شرکت توسعه و بخش دیگری در یک حوزه معاونت غیر مرتبط اداره می‌شد، که ما دفتر نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت ورزش و جوانان را احیا کردیم، امیدوارم روند تکمیل پروژه‌های نیمه کاره تسریع یابد.

سلطانی فر با اشاره به ساماندهی امور مربوط به فدراسیون‌ها، گفت: تعدادی از فدراسیون های ما نابسامانی‌های زیادی دارند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به نتایج والیبال، متذکر شد: ۲۰ سال پیش آرزو داشتیم در ایران یک گیم را از تیم های کره یا ژاپن بگیریم ولی امروز تیم امید والیبال ایران قهرمان آسیا می‌شود و تیم ملی نیز جزء ۱۲ تیم برتر جهان است و در حال رقابت است.

وی با بیان اینکه تیم ملی والیبال در حال تعویض نسل است و در حال پوست اندازی هستیم، گفت: در بازدید از پایگاه‌های استعدادیابی در تکواندو و والیبال پشتوانه های مناسبی وجود دارد.

سلطانی فر با بیان اینکه امیدوارم وزارت ورزش و جوانان در بخش ورزش همگانی و ورزش قهرمانی موفق عمل کند، گفت: هدف ما موفقیت در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا و ۲۰۲۰ توکیو است تا یک نتیجه تاریخی را ثبت کنیم.