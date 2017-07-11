به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان پس از پایان انتخابات فدراسیون تیراندازی در جمع خبرنگاران گفت: طبق اساسنامه فدراسیون های ورزشی و بر اساس آنچه در فدراسیون های بین المللی و آی او سی مطرح است، بالاترین مرجع تصمیم گیری خود فدراسیون ها هستند. این سومین مجمعی است که در دو هفته اخیر برگزار می شود و روح حاکم بر مجامع، دموکراسی می باشد.

وی افزود: وظیفه ما به عنوان وزارت ورزش و جوانان برگزاری مجمع است، اما نقش اصلی و کلیدی را مجامع و فدراسیون ها دارند و ما تنها متولی هستیم. برای وزارت ورزش و جوانان مهم احترامی است که به رأی مجمع گذاشته می شود. هر کسی رأی بیاورد مورد حمایت ماست و در امور داخلی فدارسیون ها به هیچ عنوان دخالت نمی کنیم.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان گفت: رشته تیراندازی مدال های زیادی در مسابقات بین المللی دارد و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس اصرار دیوان عدالت اداری در گذشته تصمیم گرفته شد که البته وزارتخانه نیز برای مدتی در اجرای آن تصمیم دست نگه داشته بود که حدود سه یا چهار بار توسط بخش اجرای احکام دیوان مورد سوال قرار گرفت. پس از آن وزارت ورزش و جوانان سرپرستی برای فدراسیون گذاشت تا بعد از مدت کمی انتخابات این فدراسیون برگزار شود.

داورزنی در پاسخ به این سوال که آیا رای دیوان عدالت اداری به دست شما رسیده است یا خیر، گفت: تا الان که با شما صحبت می کنم از هیچ مرجع رسمی به وزارتخانه رای صادر نشده است. اگر هم در آینده رأیی بیاید، باز مجمع فوق العاده فدراسیون تشکیل خواهد شد و در این خصوص تصمیم می گیرد.

وی افزود: هاشمی هم می توانست در این انتخابات شرکت کند، تصمیم نهایی، تصمیم مجمع بود. در آینده هم هر تصمیمی گرفته شود، توسط مجمع فوق العاده خواهد بود و وزارت ورزش دخالتی در آن ندارد.

داورزنی در پاسخ به این سوال که آیا شما از رئیس فدراسیونی درخواست استعفا داده اید، گفت: از سوال شما تعجب می کنم، من به عنوان معاون وزیر و مجموعه وزارتخانه از هیچ رئیس فدراسیونی نخواسته ام استعفا بدهد.

داورزنی در پاسخ به این سوال که آیا در هیات مدیره استقلال بازنشسته داریم یا نه گفت: قبل از اینکه بخواهیم هیات مدیره را معرفی کنیم این موارد بررسی شده است.

وی در خصوص هیات مدیره پرسپولیس نیز عنوان کرد: سلطانی فر طی یکی دو روز آینده هیات مدیره پرسپولیس را مشخص و معرفی خواهد کرد.