مشاوران مذهبی به مهدکودک ها و مدارس خراسان جنوبی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته اسد زاده ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، اظهار کرد: جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی از سال ۸۸ از سوی سازمان تبلیغات اسلامی برای مشارکت فعال زنان در این عرصه تشکیل شد.

وی با بیان اینکه اولین گروه ۴۸ نفره بانوان فعال در شهرستان بیرجند از سال ۹۰ مشخص و شروع به فعالیت کرده است، افزود: در حال حاضر شبکه جمعیت بانوان فرهیخته در تمام استان فعال است.

رئیس جمعیت فرهیخته فعال در عرصه دینی خراسان جنوبی ادامه داد: در مرداد ماه سال جاری پایشی در جمعیت انجام و افرادی که فعالیت نداشته اند حذف و افراد بهتر جایگزین خواهند شد لذا جمعیت آمادگی پذیرش بانوان فعال در این عرصه را دارد.

وی با اشاره به اینکه رصد شرایط اجتماعی بانوان از اهداف اصلی و مهم تشکیل جمعیت است، گفت: شرایط با توجه به شرایط استان اولویت سنجی می شود و به همان ترتیب مورد رسیدگی قرار می گیرد.

اسدزاده با بیان اینکه طی بررسی های انجام شده تربیت دینی یکی از دغدغه های بسیار مهم اولیا و خانواده های استان است، عنوان کرد: در اولین گام برای برطرف کردن دغدغه خانواده ها مشاورین مذهبی را در مدارس سطح استان تزریق کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته برای اولین بار مشاوران مذهبی را به مهدکودک های سطح استان اعزام کرده ایم، گفت: ایجاد تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی یکی از اولویت های جمعیت در سال جاری است.

رئیس جمعیت فرهیخته فعال در عرصه دینی خراسان جنوبی با بیان اینکه جمعیت بانوان استان از تمام اقشار اعضا دارد و پایه علمی آن قابل توجه است، افزود: در جهت حمایت از جمعیت خواستاریم کانون بانوان دفتر مطالعات راهبردی نماینده ولی فقیه در استان ایجاد شود.