احمد توصیفیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق اعلام مرکز آمار ایران میانگین نرخ بیکاری کشور در بهار ۹۶ ۱۲ و ۶ دهم درصد و میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در این مدت نیز ۴۰ و ۶ دهم درصد اعلام شد.

وی افزود: بر اساس گزارش سه ماهه بهار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری همدان در بهار سال جاری به ۸.۸ درصد رسید.

وی گفت: نرخ بیکاری بهاری همدان نسبت به سه ماهه زمستان سال قبل ۲.۱ درصد کمتر است.

توصیفیان نرخ مشارکت اقتصادی همدان را در بهار سال جاری ۴۰ و ۶ دهم درصد اعلام کرد و افزود: این در حالیست که در زمستان ۹۵ نرخ مشارکت اقتصادی همدان ۳۷ و ۳دهم درصد بوده و در این بخش نیز شاهد افزایش ۳ و۳ دهم درصدی نرخ مشارکت اقتصادی هستیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان عنوان کرد: بر این اساس، استان همدان جزو ۶ استان برتر کشور در حوزه کاهش نرخ بیکاری است که دارای نرخ بیکاری تک رقمی در بهار ۹۶ است.

توصیفیان یادآورشد : طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، استانهای البرز، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه در بهار سال ۹۶ بالاترین نرخ بیکاری را به میزان ۲۰.۴ درصد، ۲۰.۳ درصد و ۲۰.۲ درصد داشته اند و استانهای مرکزی، سمنان و همدان نیز کمترین نرخ بیکاری را دارند.