جشنواره مطبوعات اصفهان پس از ۱۰ سال برون سپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهره والی پور پیش از ظهر سه شنبه، در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری از امسال بنابر سیاست برون سپاری مسئولیت ها از اداره ارشاد از سوی خانه مطبوعات و در قالب یک تشکل کاملا خصوصی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه خانه مطبوعات یک ریال بودجه دولتی دریافت نکرده است، ادامه داد: همانطور که ارشاد به عنوان یک نهاد دولتی و بودجه های دولتی برای برگزاری جشنواره مطبوعات از توان اسپانسرها استفاده می‌کرد بنابراین استفاده از اسپانسر در برگزاری دهمین دوره از جشنواره مطبوعات که از سوی یک نهاد خصوصی و مستقل برگزار می‌شود بدون هیچ هزینه دولتی، امری غیر عادی نیست.

مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان با دعوت از تمام اهالی رسانه برای مشارکت در ثبت نام الکترونیکی خانه مطبوعات، گفت: اعضا با ثبت الکترونیکی خود می توانند قوای خانه مطبوعات را دو چندان کنند و چون تمام برنامه های خانه بر اساس همین ثبت نام است حقی از کسی ضایع نمی شود.

وی ادامه داد: در کشورهایی که رسانه یکی از شاخص های توسعه یافتگی است شاهد شبکه و روزنامه و خبرگزاری های مستقلی از نظر مالی هستیم که حداقل از نظر اقتصادی به هیچ نهاد، سازمان و یا اداره دولتی وابستگی ندارند.

والی پور تصریح کرد: در آن رسانه ها کسانی به روزنامه نگاری مشغول می شوند که این حرفه را نه فقط تجربی بلکه آن را علمی هم دنبال کرده‌اند.

وی اظهار داشت: خبرنگاران فرهنگ شهروندی، مباحث سیاسی و مسائل اقتصادی دنیا و موارد دیگر را به خوبی می شناسند و با روانشناسی از جامعه خود در راستای اهداف مد نظرشان قلم می زنند.

مدیر خانه مطبوعات اصفهان افزود: مدیران آن جوامع به دلایلی که ذکر شد اصحاب رسانه را افراد متخصص و دانایی می دانند که ضمن اهتمام به انتقاداتشان در حوزه های مختلف از آنها مشورت می گیرند.

وی گفت: امروز وظیفه یک رسانه شناخت راه های توسعه و پیشرفت و معرفی آن به جامعه است و صد البته نظارت بر عملکرد کسانی است که به عنوان مدیر سرنوشت جامعه را به دست گرفته‌اند البته همراهی و همکاری دستگاه ها لازم است، که بعید می دانم اتفاق بیفتد.