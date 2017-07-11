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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۵

علی دادگر:

به حق خودم و فدراسیون تیراندازی رسیدم/ نامه‌ای از دیوان نداشتیم

به حق خودم و فدراسیون تیراندازی رسیدم/ نامه‌ای از دیوان نداشتیم

رئیس جدید فدراسیون تیراندازی گفت: بعد از پیگیری هایی که کردم امروز به حق خودم و فدراسیون تیراندازی رسیدم.

علی دادگر رئیس جدید فدراسیون تیراندازی پس از پایان مجمع انتخاباتی این فدراسیون گفت: مهمترین برنامه من المپیک ٢٠٢٠ و بازیهای ٢٠١٨ است چرا که تا به امروز به هیچ مدالی در المپیک نرسیده ایم.

وی افزود: من حقی را متصور می شدم که پیگیری کردم و به حق خودم و فدراسیون رسیدم. ما در انتخابات تیراندازی یک طرف گود بودیم و دوستان در طرف دیگر گود. 

دادگر در پاسخ به این سوال که آیا رای دیوان عدالت اداری را دیده اید گفت: من به عنوان ذی نفع نه نامه ای دریافت کرده ام و نه ابلاغی دیده ام. اخبار را شنیده‌ام ولی این موارد روال قانونی دارد و به همین سادگی نیست.  امیدوارم همین امروز همه این مسائل تمام شود. این کشمکش ها به نفع هیچکس نیست.

کد مطلب 4027903
رضا خسروي

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