خروج خودروهای فرسوده از خراسان جنوبی ممنوع شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی ظهر سه شنبه در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت استان اظهار داشت: باید در راستای حذف خودروهای فرسوده تلاش شود.

وی با بیان اینکه استفاده از خودروهای فرسوده پیامدهای زیان باری را به دنبال دارد، افزود: اکثر مشکلات جاده ای ناشی از نقص فنی خودروها است.

فرهادی ادامه داد: همچنین استفاده از ناوگان های فرسوده در افزایش مصرف سوخت و بحث های محیطی نیز نقش بسیار مهمی ایفا می کند.

معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: باید در زمینه حذف ناوگان های فرسوده، ظرفیت جایگزینی را نیز مورد توجه قرار دهیم.

وی ادامه داد: برای تعویض یا نوسازی خودروهای سواری و مینی بوسی امکانات و قوانینی وجود داشته که باید توسط مسئولان ذیربط شناسایی واطلاع رسانی شوند.

فرهادی با اشاره به نقش موثر کامیون های فرسوده در آلودگی زیست محیطی، افزایش مصرف سوخت و حوادث جاده ای نیز بیان کرد: باید کامیون های با کیفیت و بهتر وارد چرخه حمل و نقل استان شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین باید سامانه اخذ شکایات مردمی همواره فعال باشد.