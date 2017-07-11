نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسماعیلی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان، به تشریح سند توسعه اشتغال استان پرداخت و اظهار کرد: در راستای تدوین سند اشتغال استان کرمان سیاست های مربوط به اشتغال از جمله اقتصاد مقاومتی، سیاست های تنظیمی و حمایتی و سیاست های بازار کار بررسی و در این سند گنجانده شده است.

وی افزود: سند توسعه اشتغال استان برای سال ۹۶ و ۹۷ تدوین شده است و برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ می شود.

اسماعیلی نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمان را رو به افزایش دانست و گفت: در سال های گذشته نرخ مشارکت اقتصادی استان ۳۳ درصد بود که از نرخ متوسط کشوری هفت درصد کم تر بوده است اما این نرخ در استان کرمان رو به افزایش است و این در حالی است که اگر نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد نرخ بیکاری کاهش یافته و اشتغال ناقص در استان کرمان کم می شود.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان ادامه داد: در دوسال گذشته حضور بانوان در فعالیت های اقتصادی رو به رشد بوده است به گونه ای که نرخ بیکاری خانم ها کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: استان کرمان با جمعیت سه میلیون و ۱۶۰ هزار نفر جمعیت و ۹۳۰ هزار خانوار است که برای کاهش تکفل باید در هر خانوار یک نفر شاغل باشد؛ مجموع درآمد خانوارهای استان در اواخر سال ۹۳ مبلغ ۱۲ میلیون تومان بوده است.

وی با اشاره به اینکه مجموع درآمد سالانه خانوارهای استان کرمان در سال ۹۴ مبلغ ۲۰ میلیون تومان بوده است، گفت: امیدواریم امسال این مبلغ با افزایش نرخ رشد مشارکت اقتصادی به ۲۴ تا ۲۶ میلیون تومان برسد زیرا به ازای هر درصد افزایش نرخ مشارکت تقریبا ۲۲ هزار نفر جدید وارد بازار کار می شوند.

اسماعیلی نقش بخش کشاورزی در اقتصاد استان را بیشتر از صنعت دانست و گفت: باید نقش بخش خدمات در اقتصاد استان بالا رود.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی کرمان تصریح کرد: مجموع اشتغالی که در سال ۹۶ به دستگاه ها ابلاغ شده است ۳۴ هزار و ۷۸ نفر است که اگر این تعداد شغل ایجاد شود تا آخر سال یا ابتدای سال آینده خواهیم دانست چه دستگاه های در این زمینه فعال بوده اند.

وی با تاکید به اینکه بسیج برای ایجاد یک هزار شغل تعهد داده است، افزود: کارورزی باعث افزایش اشتغال پذیری جوانان و واحدهای فعال می شود و تا کنون هشت هزار نفر در سایت کارورزی ثبت نام کرده اند.