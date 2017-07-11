۱۱۸ میلیارد ریال به حساب شهرداری ها و دهیاری های دشتی واریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح سه شنبه در بازدید از اداره امور مالیاتی شهرستان دشتی با بیان اینکه این رقم به نسبت گذشته رشد چشمگیری داشته است، از تلاش های کارکنان این اداره تقدیر وتشکر کرد.

وی افزود: از این مبلغ ۵۳ میلیارد ریال به شهرداری خورموج، ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال شهرداری کاکی، چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال شهرداری شنبه و پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال نیز به حساب شهرداری بادوله پرداخت شد.

مهرجو ادامه داد: وصولی شهرستان از محل ارزش افزوده بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال بوده که با عنایات ویژه دولت ۱۰ برابر این مبلغ به شهرستان دشتی اختصاص یافت که این مبالغ بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع شد.

وی گفت: با تخصیص به موقع این اعتبارات تحول خوبی در شهرها و روستاها شاهد هستیم.