توسعه اماکن ورزشی از اولویت های تحویل بنیادین آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر در قرچک، محمد رحیم، ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه آکادمی تنیس روی میز المپیک شهرستان قرچک اظهار داشت: ما در سطح شهرستان های استان تهران سعی داریم فضای ورزشی را افزایش دهیم.

معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران گفت: باید فعالیت های ورزشی مدرسه محور و فراگیر باشد و همه دانش آموزان در بحث ورزشی شرکت کنند، افزایش سرانه ورزشی در مدارس باعث می شود ورزش در مدارس توسعه پیدا کرده و پویا شود و معضلات اجتماعی در سطح شهرستان کاهش یابد.

رحیم گفت: اولویت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، پرداختن به ورزش و توسعه اماکن ورزشی است.

وی در خصوص راه اندازی هنرستان تربیت بدنی در قرچک نیز گفت: این هنرستان در قرچک راه اندازی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در این مراسم از ۲۵ همکار فرهنگی و دانش آموز که در رشته های ورزش در استان افتخار آفرینی کردند تجلیل شد.