«غلامی» رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه و در مراسمی که با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید ناصرالدین نوری زاده، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران و جمعی از مسئولین و فعالان قرآنی شهرستان قرچک برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی به عنوان رییس اداره تبلیغات اسلامی قرچک معرفی شد.

غلامی پیش از این بیش از یک دهه ریاست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین را بر عهده داشت.

در این مراسم همچنین از فعالیت های حجت الاسلام والمسلمین اکبر زوبین، رییس سابق اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک تکریم به عمل آمد.

در پایان این مراسم حکم حجت الاسلام غلامی در خصوص ریاست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک به وی ابلاغ و با اهداء لوح وهدایایی از حجت الاسلام زوبی تقدیر به عمل آمد.