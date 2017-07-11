  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۵

مشاور فرماندهی کل سپاه پاسداران:

برخی وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهند

برخی وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهند

مشهد- مشاور فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  گفت:برخی پشت میزهای نظام نشسته‌اند و وظیفه خود را به خوبی انجام نمی دهند، به همین دلیل شاهد محرومیت هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ضیاء‌الدین حزنی ظهر سه‌شنبه در همایش «رسم هجرت» که در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد اظهار کرد: امروز در این مملکت پول و پروژه انقدر زیاد است که سه هزار سه هزار میلیارد تومان پول دزدیده می‌شود.

دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: دلیل موفقیت در هشت سال دفاع مقدس این بود که مسئولان در بین مردم بودند و با هماهنگی هم پیش می‌رفتند، فرماندهان و رزمندگان از مردم و جنس آن‌ها بودند.

وی با تاکید به اینکه اگر دولت تجارت کند مردم ضعیف می‌شوند و اگر مردم تجارت کنند دولت قوی می‌شود گفت: اگر بخواهیم یک فتح المبین دیگر رقم‌بزنیم و  در بحث کار و اشتغال و زیر ساخت‌ها موفق عمل کنیم باید در کنار هم پیش رویم.

حزنی ادامه داد: گروهای جهادی باید فضاهایی را ایجاد کنند  تا مستضعفین یک مقدار بالا بیایند و با هماهنگی گروه‌های جهادی می‌توان این قشر را حمایت کرد، در نهایت اینگونه است که اسم بسیجیان در خدمت گذاری در جای جای کشور نوشته خواهد شد و نباید فقط حرف زد بلکه وارد عمل شد.

وی با بیان اینکه قبلا مناطق محروم تعریف شده بود و حالا حاشیه‌های شهر نیز اضافه شده است ابراز کرد: قبلا مناطقی به نام حاشیه وجود نداشت و افزایش این مناطق نیاز به رسیدگی و عزمی جزم‌ دارد. 

مشاور فرماندهی کل سپاه پاسداران تاکید کرد: بعضی‌ها پشت میزهای نظام نشسته‌اند و وظیفه خود را به خوبی انجام نمی دهند، به همین دلیل شاهد ضعف در محرومیت و عدم خدمت رسانی هستیم.

کد مطلب 4027939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها