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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۲

مدیرکل میراث فرهنگی استان یزدخبرداد:

طرح امامزاده جعفر یزد در دست تدوین/نیاز بافت تاریخی به نگاه جهانی

طرح امامزاده جعفر یزد در دست تدوین/نیاز بافت تاریخی به نگاه جهانی

یزد ـ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با اشاره به اینکه محله امامزاده جعفر (ع) یکی از اجزای بافت تاریخی یزد است، گفت: طرح ساماندهی این محله در دست تدوین است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دانش یزدی پیش از ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به ثبت جهانی بافت تاریخی یزد به عنوان یک رویداد مهم در کشور و استان اظهار داشت: تلاش‌های پایگاه میراث فرهنگی استان یزد و دیگر همراهان این طرح بعد از دو سال به ثمر نشست و بافت تاریخی به رغم همه نگرانی‌هایی که وجود داشت، ثبت جهانی شد.

وی عنوان کرد: پرونده بافت تاریخی یزد در بهمن ماه ۹۴ به یونسکو ارسال شد و گروه ارزیاب در سال ۹۵ به یزد آمدند و سرانجام این پرونده در تیرماه ۹۶ با اکثریت آرا در یونسکو ثبت جهانی شد.

دانش یزدی از تلاش همه دست اندرکاران گردآوری و آماده‌سازی بافت تاریخی و پرونده آن برای جلب نظر موافق اعضای سازمان جهانی یونسکو قدردانی کرد و بیان داشت: بی شک رسانه ها نیز در این زمینه نقشی بسیار مهم و اساسی ایفا کردند.

دانش یزدی با اشاره به اینکه بافت تاریخی یزد اکنون پس از ثبت جهانی در مرحله‌ای جدید قرار گرفته و باید با یک نگاه جهانی به آن نگریسته شود، افزود: همه دستگاه‌ها، مردم، مدیران، ساکنان بافت تاریخی و ... باید نقش خود را در ساماندهی بافت تاریخی ایفا کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با اشاره به اینکه محله امامزاده جعفر (ع) نیز به عنوان یکی از محله‌های ثبت شده باید به زودی ساماندهی شود، اظهار داشت: در حال حاضر طرح ساماندهی این منطقه در حال تدوین است.

وی بیان کرد: این طرح بعد از تکمیل به میراث فرهنگی استان یزد ارسال می شود تا در شورای فنی مصوب شود و در صورت تصویب عملیات اجرایی ساماندهی آن آغاز خواهد شد.

دانش یزدی تصریح کرد: بافت تاریخی اکنون به عنوان یک اثر جهانی مورد توجه همگان است بنابراین باید به آن نگاه جهانی نیز داشته باشیم و فارغ از برخی نگاه‌ها برای توسعه گردشگری در استان یزد بکوشیم.

کد مطلب 4027943

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