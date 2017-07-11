علی اصغر نیک نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که تنها ۳۹ درصد جمعیت استان گلستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، اظهار کرد: ۶۱ درصد جمعیت گلستان فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند. در استان گلستان ۴۴ هزار و ۷۰۰ کارگاه فعال تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که از این میزان ۵۵ درصد آن ها تک نفره هستند.

وی در خصوص آمار بیمه شدگان گلستان ادامه داد: ۹هزار و ۲۸۷ نفر در زمینه قالیبافی و صنایع دستی، ۱۸هزار و ۹۳۶ نفر از رانندگان درون شهری و برون شهری، ۲۷ هزار و ۱۰۰ نفر در کشاورزی شامل باغداران، دامداران، دوهزار و ۲۵۴ نفر از باربران و ۶هزار و ۴۱ نفر مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانواده را در استان بیمه کرده ایم.

مدیر کل تامین اجتماعی گلستان در ادامه ضمن تسلیت به حادثه دیدگان معدن آزاد شهر خاطرنشان کرد: در حادثه معدن آزادشهر سازمان تامین اجتماعی برای اولین بار در سطح کشور در عرض ۲۴ ساعت احکام برقراری مستمری بازماندگان این عزیزان را صادر کرد و در منازلشان به آن ها تقدیم شد.

پرداخت بیمه کارگران وظیفه کارفرماست

مدیر کل تامین اجتماعی گلستان گفت: طبق ماده ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما موظف است حق بیمه هر کارگری را که در کارگاهش اشتغال دارد لیست و آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

وی ادامه داد: جهت شناسایی کارگران عزیز گلستانی که در کارگاه ها کار می کنند ولی کارفرما لیست آنها را به سازمان ارسال نمی کند، بازرسان تامین اجتماعی در سال ۹۵، ۸۲ هزار و ۶۷۸ بار به کارگاه ها مراجعه کردند.

سن و سابقه بیمه شده ملاک بازنشستگی است

علی اصغر نیک نیا ملاک بازنشستگی را سن و سابقه بیمه شده عنوان کرد و گفت: کسانی که ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه بیمه و یا اینکه ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه بیمه داشته باشند، بازنشست می شوند.

نیک نیا در خصوص ۶۰ساله هایی که سابقه بیمه شان کم است گفت: نمایندگان مجلس در سال ۹۳ قانونی را تصویب کردند که افراد ۶۰ ساله با هر سابقه بیمه ای می توانند ما به التفاوت حق بیمه را تا ۱۰ سال پرداخت کنند، سپس به تعداد سنوات ۱۰ سال حقوق بازنشستگی اش را دریافت کند.

وی در خصوص مشاهده ثبت سوابق بیمه در رایانه گفت: از مهرماه سال ۷۷ سوابق بیمه شدگان در سامانه رایانه ای ثبت شده است، افراد برای مشاهده سوابق بیمه ماقبل این تاریخ باید حضوری به سازمان مراجعه کنند.