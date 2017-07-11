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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۲

سرمربی تیم ملی اسکی صحرانوردی معرفی شد

سرمربی تیم ملی اسکی صحرانوردی معرفی شد

رئیس فدراسیون اسکی سرمربی تیم ملی صحرانوردی این رشته را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس حکمی از سوی سید عبدی افتخاری رئیس فدراسیون اسکی, حسین ساوه شمشکی (فرزند محمد باقر) به عنوان سرمربی تیم ملی اسکی صحرانوردی ایران منصوب شد.

پیش از این مصطفی میرهاشمی هدایت تیم ملی صحرانوردی را بر عهده داشت.

کد مطلب 4027946
رضا خسروي

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