سرمربی تیم ملی اسکی صحرانوردی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس حکمی از سوی سید عبدی افتخاری رئیس فدراسیون اسکی, حسین ساوه شمشکی (فرزند محمد باقر) به عنوان سرمربی تیم ملی اسکی صحرانوردی ایران منصوب شد.

پیش از این مصطفی میرهاشمی هدایت تیم ملی صحرانوردی را بر عهده داشت.