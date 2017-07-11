پرویز ریحانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رقابت‌های بسکتبال بانوان منطقه ۶ کشور در همدان اظهار داشت: این رقابت‌ها در رده‌های سنی مینی بسکتبال، نونهالان، جوانان و امید با شرکت تیم‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام و همدان در سالن تختی این شهر برگزار شد.

وی افزود: در این رقابت‌ها و در رده جوانان تیم‌های همدان و ایلام، رده سنی امید، نونهالان و مینی بسکتبال به ترتیب تیم‌های همدان و کرمانشاه به دور یک شانزدهم نهایی صعود کردند.

رئیس هیئت بسکتبال استان‌همدان با اشاره به نتایج این رقابت‌ها گفت: رقابت‌های یک شانزدهم نهایی کشور با حضور 16 تیم برتر برگزار می‌شود اما هنوز زمان و مکان آن مشخص نشده است.

ریحانی عنوان کرد: از فردا نیز رقابت‌های بسکتبال مردان منطقه ۶ کشور با حضور تیم‌هایی از کردستان، ایلام، کرمانشاه و همدان به میزبانی سالن تختی شهر همدان آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به درخشش بانوان بسکتبالیست همدان بیان کرد: بانوان‌همدانی در رقابت‌های بسکتبال بانوان منطقه ۶ کشور نتایج مطلوبی کسب کردند.

رئیس هیئت بسکتبال استان‌همدان عنوان کرد: به‌طورقطع در آینده بیشتر از بانوان بسکتبالیست همدانی خواهیم شنید.