تعداد بالای تصادفات و امداد هوایی در شهرستان پردیس

نادر شایان در حاشیه امداد هوایی ظهر سه شنبه در شهرستان پردیس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که کاهش سطح هوشیاری یک بیمار در شهرستان پردیس، سبب شد تا این فرد بیمار نیازمند اقدامات فوری پزشکی باشد، اظهار داشت: به همین دلیل تقاضای امداد هوایی با بالگرد دادیم.

وی به محور شهرستان پردیس، اشاره کرد و گفت: به دلیل تصادفات رخ داده در این محور، ما هفته ای ۳ امداد هوایی را در سطح شهرستان داریم و گاهی تا ۳ مصدوم نیز تحویل بال گرد اورژانس می شود.

رییس مرکز فوریت های پزشکی شهرستان پردیس ادامه داد: در حال پیگیری برای ساخت بیمارستان در پردیس هستیم تا نیازی به این تعداد امداد هوایی در شهرستان نباشیم، آمار تصادفات در سطح شهرستان پردیس بسیار بالا و غیر استاندارد است و تعدد تصادف در برخی نقاط نیاز به بازنگری در آن نقاط را یادآوری می کند.