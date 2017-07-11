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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۲

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران:

تنها ۳ طرح ملی پژوهشی مرتبط با مازندران ثبت شده است

تنها ۳ طرح ملی پژوهشی مرتبط با مازندران ثبت شده است

نوشهر - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: از ۲۱۳ طرح پژوهشی استان در حوزه ملی تنها سه طرح درباره توسعه استان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست صمیمی با پژوهشگران و اهل قلم در نوشهر با بیان اینکه مازندران بیشترین شمار باسوادان کشور را دارد تصریح کرد: این درحالی است که از ۲۱۳ طرح ثبت شده در حوزه ملی تنها سه اثر مربوط به توسعه مازندران بوده و این شمار کم و ناچیز است.

وی با تاکید بر نقش ویژه اهل قلم در توسعه استان مازندران، خواستار پرداختن بیشتر اهالی فرهنگ و هنر به مسائل و موضوعات مرتبط با توسعه استان شد و گفت: ماندگاری فرهنگ به حوزه کتاب، علم و عقلانیت بستگی دارد و ملت‌هایی که به حوزه هنر و فرهنگ توجه کرده‌اند، ماندگار شده‌اند.

وی افزود: زیربنای تمدن اسلامی در گرو علم، اندیشه و توجه به فرهنگ بوده است نه به شمشیر و این امر ضرورت توجه به فرهنگ و هنر را الزامی می‌سازد.

جاودانی، با تاکید که ملت زنده و پویا به قلم وابسته است، اظهار داشت: ۲۰۰ مرکز علمی و دانشگاه با بیش از ۲۰۰ هزار دانشجو در مازندران فعالیت دارد و از اینرو توجه به پژوهش در حوزه ادبیات و فرهنگ استان مورد تاکید است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران حمایت از پایان نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی را از برنامه‌های این اداره کل اعلام کرد و خواستار تشکیل بانک پژوهشی اهل قلم در استان شد و گفت: در برخی از شهرها از جمله ساری، شورای شهر توجه ویژه ای به حوزه فرهنگ داشته است و ۲۲ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه فرهنگ در ساری تصویب شده است.

کد مطلب 4027959

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