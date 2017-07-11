تنها ۳ طرح ملی پژوهشی مرتبط با مازندران ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست صمیمی با پژوهشگران و اهل قلم در نوشهر با بیان اینکه مازندران بیشترین شمار باسوادان کشور را دارد تصریح کرد: این درحالی است که از ۲۱۳ طرح ثبت شده در حوزه ملی تنها سه اثر مربوط به توسعه مازندران بوده و این شمار کم و ناچیز است.

وی با تاکید بر نقش ویژه اهل قلم در توسعه استان مازندران، خواستار پرداختن بیشتر اهالی فرهنگ و هنر به مسائل و موضوعات مرتبط با توسعه استان شد و گفت: ماندگاری فرهنگ به حوزه کتاب، علم و عقلانیت بستگی دارد و ملت‌هایی که به حوزه هنر و فرهنگ توجه کرده‌اند، ماندگار شده‌اند.

وی افزود: زیربنای تمدن اسلامی در گرو علم، اندیشه و توجه به فرهنگ بوده است نه به شمشیر و این امر ضرورت توجه به فرهنگ و هنر را الزامی می‌سازد.

جاودانی، با تاکید که ملت زنده و پویا به قلم وابسته است، اظهار داشت: ۲۰۰ مرکز علمی و دانشگاه با بیش از ۲۰۰ هزار دانشجو در مازندران فعالیت دارد و از اینرو توجه به پژوهش در حوزه ادبیات و فرهنگ استان مورد تاکید است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران حمایت از پایان نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی را از برنامه‌های این اداره کل اعلام کرد و خواستار تشکیل بانک پژوهشی اهل قلم در استان شد و گفت: در برخی از شهرها از جمله ساری، شورای شهر توجه ویژه ای به حوزه فرهنگ داشته است و ۲۲ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه فرهنگ در ساری تصویب شده است.