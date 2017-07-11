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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۴

اخبار کوتاه ورزشی؛

بانوان ورزشکار قزوینی به اردوی تیم ملی بسکتبال دعوت شدند

بانوان ورزشکار قزوینی به اردوی تیم ملی بسکتبال دعوت شدند

قزوین - دو بانوی بسکتبالیست قزوینی به اردوی تیم ملی بلند قامتان نوجوانان فراخوانده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سارا اله یار و مبینا مشهدی از قزوین به اردوی تیم ملی بسکتبال نوجوانان دعوت شدند.

اردوی دختران بسکتبالیست طی روزهای ۲۴تا۲۷تیرماه برگزار خواهد شد.

شهرستان نکا میزبان اردوی بانوان بسکتبال خواهد بود.

احسان لشگری در اردوی تیم ملی

اردوی تیم ملی کشتی آزاد از امروز در خانه کشتی شماره یک تهران آغاز می‌شود و احسان لشگری بعنوان مربی در این اردو شرکت می کند.

اردوی تیم ملی کشتی آزاد تا ۲ مرداد در خانه کشتی ادامه دارد.

تیم ملی کشتی آزاد خود را برای شرکت در  رقابت های جهانی فرانسه آماده می کند.

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان ۳۰ مرداد تا ۴ شهریور در پاریس فرانسه برگزار می شود.

کد مطلب 4027965

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