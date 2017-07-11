مشکلات فرهنگی قرچک با حضور معاون وزیر ارشاد بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور ظهر سه شنبه در پاسخ به خبرنگاران در خصوص جلسه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: به دنبال سفر هفته گذشته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به شهرستانهای قرچک و ورامین و انتشار گزارش آن در سایت های خبری و کانال های مجازی، وی در جلسات برگزار شده قول دادند که با توجه به مشکلات موجود فرهنگی اعم از نبود زیرساخت ها، جلسه ای با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و برخی اصحاب رسانه در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل دهند.

ویافزود: بر همین اساس این جلسه روز گذشته برگزار و با توجه به طرح موضوعات در حضور وزیر، مقرر شد هیئتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سرپرستی «علی اصغر کاراندیش» معاون وزیر به منطقه اعزام و هر تصمیمی که در جلسه مشترک هیئت اعزامی و فرمانداران اتخاذ شد، به عنوان سند اجرایی تلقی شود که جا دارد از همه مدعوین این جلسه اعم از نماینده مردم در مجلس و فرمانداران تشکر کنم.

فرماندار قرچک گفت: همچنین هیچگونه تصمیم قطعی اتخاذ نشده و آنچه در برخی از کانال های مجازی آمده کذب است و هرگونه تصمیم قطعی منوط به سفر آن هیئت و گزارش به وزیر است، البته بایستی این مهم را اذعان کرد که دولت فارغ از هرگونه نامهربانی ها از سوی برخی، آماده خدمتگزاری به مردم بوده و هست.