ساماندهی دریای مازندران نیازمند توجه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا باقری پیش ازظهر سه شنبه، در نشست تخصصی با محوریت ساماندهی سواحل دریا با اصحاب رسانه، با بیان اینکه فرهنگ یکی از موضوعات اساسی همه جوامع است، افزود: ما به واسطه دینمان که مذهب تشیع است، فرهنگی را تعریف و ارائه می‌کنیم که فرهنگ اسلامی است.

وی از جمله‌ویژگی های فرهنگ به آموختنی و قابل انتقال بودن، اجتماع‌سازی و تأثیر از اجتماع، اشاره کرد و افزود: فرهنگ در پروسه زمانی کوتاه مدت ایجاد نمی‌گردد، چرا فرهنگ یک پروسه بلندمدت بوده و سال‌ها نیاز است تا فرهنگ و نگرش جامعه نسبت به یک موضوع تغییر کند، از این رو، کار فرهنگ، یک کار اساسی و زیربنایی است و همه نسبت به آن مسدول هستیم.

باقری از جمله عوامل موثر بر تغییر فرهنگ را مداخلات سیاسی، تغییر اقلیم، بیکاری، تورم، وضع معیشت مردم را برشمرد و افزود: برخی از این موارد موجب رویش و برخی موجب ریزش فرهنگ می‌شوند و تهاجم فرهنگی از جمله عوامل ریزش فرهنگی است که اکنون برخی از اثرات آن را در سواحل استان شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه دریا تنها مختص مازندران نیست و از تمام کشور به این سواحل می‌آیند، گفت: با این اندک امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی که تمامی دستگاه‌ها مرتبط دارند، نمی‌توان مشکلات دریا را حل و سواحل را ساماندهی کرد.

باقری افزود: در رابطه با دریا باید در دو حوزه کلان کار کرد؛ یکی ساختاری که همان مقررات، قوانین، آئین‌نامه و بودجه‌هاست و دیگری در حوزه فرایندی که همان کارهایی است که مردم و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند انجام دهند تا بتوان در جهت رفع معضلات، به مرور زمان، گام‌هایی برداشت.

وی با اعلام اینکه تدبیری که امسال نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه دریا تدبیر کرده، متفاوت از سال‌های گذشته است، گفت: قالب برنامه‌های امسال فرهنگی است؛ گرچه اعتقاد داریم که وجود اقدامات برخوردی و سلبی نیز ضرورت دارد.

وی هدف از این جلسه را بهره از ظرفیت علمی و فرهنگی رسانه در این عرصه برشمرد و افزود: همه ما که دارای دغدغه هستیم و از مشکلات و معضلات جامعه آگاهی داریم، مسئول هستیم.

باقری خاطرنشان شد: برقراری امنیت همچون جورچینی است که اگر یک قطعه در جای خود قرار نگیرد، امنیت ناپایدار خواهد شد؛ از این‌رو، نیازمند همکاری همه‌ نهادهاست.