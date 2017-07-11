پرداخت ۲.۶ میلیارد ریال تسهیلات به بافندگان فرش در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، جمیل شوهانی در کمیته فرش استان که با حضور رئیس مرکز ملی فرش ایران در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام برگزار شد، اظهار داشت: اختصاص تسهیلات ارزان به بافندگان فرش، رونق اشتغال زنان روستایی و عشایری را به دنبال دارد.

وی اضافه کرد: فرش دستبافت با کمترین سرمایه می تواند بیشترین بازدهی و فرصت شغلی را ایجاد کند.

وی گفت: سال گذشته بالغ بر ۲.۶ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به تعداد ۶۵ نفر از بافندگان پرداخت شده است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام با اشاره به تعداد پنج هزار و ۱۶۶ نفر بافنده بیمه شده در استان، بیان داشت: بیمه تامین اجتماعی بافندگان فرش به عنوان اهرم مناسب حمایتی و انگیزشی دولت بایستی افراد واجد شرایط از آن بهره مند شوند.

ی بیان داشت: برای همین منظور دو هزار و ۹۵۵ مورد بازرسی مشترک انجام شده که بالغ بر ۳۰۰ مورد لغو قرارداد صورت گرفته است.

وی ادامه داد: هم اکنون به ازای خروج پنج نفر بیمه شده تنها می توان یک نفر جدید جایگزین کرد اما پیشنهاد ما این است که باید به ازای ریزش هر نفر یک نفر دیگر جایگزین شود.

برگزاری شش دوره آموزشی در زمینه فرش

شوهانی با اشاره به برنامه های توانمند سازی بافندگان ادامه داد: به منظور افزایش بهره وری و ارتقاء سطح کار بافندگان طی سال گذشته شش دوره آموزش به بافی برای تعداد ۲۴۰ نفر با اعتبار ۳۵۰ میلیون ریال برگزار شد.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام با اشاره به وضعیت فروش محصول تولیدی استان ادامه داد: به دلیل کیفیت بالای فرش تولیدی ایلام عموما تولیدات به صورت تضمینی پیش خرید می شوند.

وی افزود: از طریق تعاونی های فعال، اتحادیه ها و تشکل های این حوزه مواد اولیه تحویل بافنده می گردد و خرید محصول هم تضمین می شود که همین امر باعث شده بافندگان دغدغه فروش نداشته باشند اما از آنجایی که دستمزد آنها ناچیز می باشد، انگیزه کار بسیار پایین است.

شوهانی در ادامه بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید از طریق شکل گیری خوشه های فرش تاکید کرد و عنوان داشت: با وجود تشکیل خوشه فرش دستبافت در ایلام و همچنین اختصاص اعتبارات و انجام هزینه های لازم، خروجی مناسبی که بتوان باعث رشد و رونق بخشیدن به فعالان این حوزه شود، حاصل نشده است.