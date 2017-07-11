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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۰

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان خبر داد؛

۳۱ کیلو تریاک در بهارستان کشف شد

۳۱ کیلو تریاک در بهارستان کشف شد

بهارستان- فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان از کشف ۳۱ کیلو و ۵۸۰ گرم تریاک و دستگیری دو قاچاقچی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ واحد نور محمدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با کسب خبری مبنی بر نگهداری و توزیع  مواد مخدر در شهرک سلطان آباد ، رسیدگی و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

نور محمدی افزود: در این راستا ماموران پس از یک سری تحقیقات گسترده پلیسی قاچاقچیان را شناسایی و مخفیگاه آنها را تحت نظر گرفتند.

وی بیان داشت: ماموران در یک اقدام ضربتی ضمن دستگیری دو قاچاقچی در بازرسی از محل سکونت آنها مقدار  ۳۱ کیلو و ۵۸۰ گرم  تریاک و دو دستگاه خودرو  پژو را در این رابطه کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان با اشاره به اینکه متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند ، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده موارد مشکوک و فعالیت سوداگران مرگ مراتب را با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.

کد مطلب 4027977

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