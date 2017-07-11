شهر «العکریش» سوریه از چنگ داعش آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته سخنگوی نیروهای مورد حمایت آمریکا در سوریه شهر العکریش در جنوب رقه از چنگ داعش آزاد شد.

داعش در این شهر یک پایگاه نظامی و یک پادگان آموزشی برای نیروهای خود دایر کرده بود.