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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۳

شهر «العکریش» سوریه از چنگ داعش آزاد شد

شهر «العکریش» سوریه از چنگ داعش آزاد شد

سخنگوی نیروهای مورد حمایت آمریکا در سوریه از آزادی شهر «العکریش» در جنوب رقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته سخنگوی نیروهای مورد حمایت آمریکا در سوریه شهر العکریش در جنوب رقه از چنگ داعش آزاد شد.

داعش در این شهر یک پایگاه نظامی و یک پادگان آموزشی برای نیروهای خود دایر کرده بود.

کد مطلب 4027983
عبدالحمید بیاتی

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