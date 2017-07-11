دولت به اصلاح روش های آبیاری کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان اظهار داشت: اگر هر کشاورز مسیر کارشناسی را دنبال کند کشور از واردات بسیاری محصولات بی نیاز خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال این است که کشاورزان را در مسیر نوین تولید قرار دهد، عنوان داشت: با این وجود هنوز هم کشاورزی کشور سنتی بوده و در برخی از محصولات نیاز به کشورهای دیگر داریم.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: همانطور که در تولید گندم به خوکفایی رسیدیم می توانیم در سایر محصولات نیز به خودکفایی برسیم مشروط به اینکه از روش های نوین در بخش کشاورزی استفاده کنیم.

پرویزی با بیان اینکه دولت باید زیرساخت های لازم را برای افزایش بهره وری ایجاد کرده و برای اصلاح روش های آبیاری کمک کند، افزود: با شرایط موجود آبیاری سنتی پاسخگو نبوده و هنوز هم در این زمینه کشور مشکلات زیادی دارد.

وی تاکید کرد: اگر روش های آبیاری نوین اجرا شود میزان تولید دو برابر افزایش خواهد یافت و امیدواریم جهاد کشاورزی زمینه ای فراهم کند که همه کشاورزان بتوانند سیستم های نوین آبیاری را اجرا کنند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه همه بخش های کشاورزی و دامپروری به آب و خاک متکی است، بیان داشت: اگر این دو حفاظت نشود همه بخش های دیگر نیز از بین خواهد رفت.

پرویزی با بیان اینکه در سال گذشته دولت برای بخشودگی سود و جرایم وام های زیر 100 میلیون اختصاص داد، افزود: این میزان حدود یک سوم اعتبارات عمرانی کشور بود که امیدواریم امسال نیز این رقم اختصاص یابد.

وی ادامه داد: تمامی این اقدامات برای تثبیت اشتغال و حمایت از کشاورزان و دامداران انجام شده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امسال کمک های فنی و اعتباری خوبی به استان شده است، افزود: بخشی از این اعتبار به صندوق های توسعه بخش کشاورزی و صندوق های خرد زنان روستایی اختصاص یافته است.