به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی شیرزاد در جلسه افتتاحیه دبیرخانه سهم من از امنیت که پیش از ظهر سه‌شنبه در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: به دلیل پیچیدگی امنیت تضمینی در وجود یا نبود تهدیدها در آینده وجود ندارد و نمی‌توان همه تهدیدهای آینده را پیش بینی کرد.

به گفته رئیس پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا راهکار این مشکل این است که هر کسی به اندازه سهم خود در تأمین امنیت نقش داشته باشد به همین خاطر طرح توسعه امنیت پایدار و مردمی شدن امنیت مطرح شد و این دبیرخانه با همین اهداف تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد مسئولیت و فرهنگ دفاع از امنیت پایدار در آحاد مردم فلسفه ایجاد این ستاد است، بیان کرد: باید با استفاده از این ظرفیت از تهدیدهای موجود ایجاد فرصت کنیم.

رئیس دفتر تحقیقات ناجای قم نیز در این جلسه اظهار کرد: بسترسازی و فرهنگ سازی برای ایجاد مسئولیت در دستگاه‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در تأمین امنیت پایدار مهم‌ترین دغدغه این ستاد سهم من در تأمین امنیت است.

سرهنگ حاجی زاده با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها و اساتید و نخبگان دانشگاهی در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند، افزود: با اجرای همایش سهم من در تأمین امنیت محتوای فعالیت این نخبگان تعیین شده است از ظرفیت‌های علمی آنها استفاده خواهد شد.