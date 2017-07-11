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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۰

رئیس پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا:

طرح توسعه امنیت با گرایش مردمی شکل می‌گیرد

طرح توسعه امنیت با گرایش مردمی شکل می‌گیرد

قم - رئیس پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی گفت: تهدیدهای امنیتی غیر قابل پیش بینی است مردمی شدن تأمین امنیت می‌تواند به توسعه امنیت پایدار کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی شیرزاد در جلسه افتتاحیه دبیرخانه سهم من از امنیت که پیش از ظهر سه‌شنبه در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: به دلیل پیچیدگی امنیت تضمینی در وجود یا نبود تهدیدها در آینده وجود ندارد و نمی‌توان همه تهدیدهای آینده را پیش بینی کرد.

به گفته رئیس پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا راهکار این مشکل این است که هر کسی به اندازه سهم خود در تأمین امنیت نقش داشته باشد به همین خاطر طرح توسعه امنیت پایدار و مردمی شدن امنیت مطرح شد و این دبیرخانه با همین اهداف تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد مسئولیت و فرهنگ دفاع از امنیت پایدار در آحاد مردم فلسفه ایجاد این ستاد است، بیان کرد: باید با استفاده از این ظرفیت از تهدیدهای موجود ایجاد فرصت کنیم.

رئیس دفتر تحقیقات ناجای قم نیز در این جلسه اظهار کرد: بسترسازی و فرهنگ سازی برای ایجاد مسئولیت در دستگاه‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در تأمین امنیت پایدار مهم‌ترین دغدغه این ستاد سهم من در تأمین امنیت است.

سرهنگ حاجی زاده با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها و اساتید و نخبگان دانشگاهی در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند، افزود: با اجرای همایش سهم من در تأمین امنیت محتوای فعالیت این نخبگان تعیین شده است از ظرفیت‌های علمی آنها استفاده خواهد شد.

کد مطلب 4027988

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