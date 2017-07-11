کشف ۲۶ فقره سرقت منزل و مغازه از سارق حرفه ای در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "محمدرضا امیری" عنوان کرد: در پی تعاملات صورت گرفته بین پلیس آگاهی استان و عوامل تجسس کلانتری های سطح شهر کرمانشاه، یکی از سارقان سابقه دار منزل شناسایی و پس از دستگیری به پلیس آگاهی منتقل شد، لذا جهت تحقیقات بیشتر و کشف اموال مسروقه در اختیار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: متهم در بازجویی های اولیه منکر انجام هرگونه سرقتی شد، بر همین اساس تیم پی جویی پرونده دامنه تحقیقات را گسترش داد و با انجام اقدامات علمی و پلیسی، در نهایت متهم به ۲۳ فقره سرقت منزل و سه فقره سرقت مغازه در سطح شهر کرمانشاه اعتراف کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: با راهنمایی فرد دستگیر شده محل های سرقت بازسازی و مال باختگان شناسایی شدند، همچنین متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و سپس با صدور قرار تأمین قانونی روانه زندان مرکزی کرمانشاه شد.

سرهنگ امیری در پایان از شهروندان خواست ضریب ایمنی اموال خود را افزایش دهند و با رعایت هشدارهای پلیسی، سارقان را در ارتکاب سرقت ها ناکام بگذارند.

امر به معروف و نهی از منکر از شاخصه های مهم ماموریت های پلیس

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گفت: یکی از شاخصه های مهم ماموریت های پلیس مقوله امر به معروف و نهی از منکر و شناخت مراحل آن است که در باورهای دینی و اعتقادات ما نهادینه شده و از امور مسلم و شناخته شده دین مبین اسلام است.

حجت الاسلام "سید ابراهیم حسینی" در جلسه فریضه امر به معروف و نهی از منکر که با حضور رئیس حفاظت اطلاعات استان سرهنگ"مجتبی سماعی"، جانشین پلیس اطلاعات استان سرهنگ "اسدالله لطفی"، معاونان و مدیران و روسای ادارات پلیس امنیت اخلاقی، اداره نظارت بر اماکن عمومی، اداره اطلاعات پاوا و اداره مهاجرت و گذرنامه که در محل ساختمان اداری پلیس امنیت عمومی برگزار شد، اظهار کرد: آراستن به زیور تقوا و امربه معروف و نهی از منکر یکی از ضرورت های معنوی و مهم این پلیس است.

وی افزود: در آیات نورانی و روح بخش قرآن کریم بر اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر بارها تاکید و اشاره شده است، همچنین خداوند متعال آیاتی در این رابطه برای بندگانش نازل نموده است.

این مقام مسئول یادآور شد: یکی از شاخصه های مهم ماموریت های پلیس مقوله امر به معروف و نهی از منکر و شناخت مراحل آن است که در باورهای دینی و اعتقادات ما نهادینه شده و از امور مسلم و شناخته شده دین مبین اسلام است.

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر بایستی به عنوان یک فرهنگ عمومی برای جامعه تعریف شده و در این تعریف باید چهار محور: فرد، خانواده، سازمان و جامعه مدنظر و هدف قرار گیرند، تا با حاکم کردن معروف، ریشه منکر در جامعه خشکانیده شود.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی در تمام مراحل احیا و اجرای این فریضه الهی با تشکل ها و نهادهای مختلف در خدمت مردم و نظام اسلامی است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان در پایان نیز در خصوص احکام مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر چه به صورت کفایی و چه عینی مطالبی را عنوان کرد.

گفتنی است، در ادامه جلسه رئیس حفاظت اطلاعات استان سرهنگ "مجتبی سماعی" در سخنانی پیرامون قوانین آمران به معروف و ناهیان از منکر مواردی را بیان کرد.

حضور به موقع پلیس کنگاور مانع از وقوع قتل در یک نزاع خیابانی شد

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور گفت: مجرم سابقه داری که با استفاده از سلاح سرد وارد یک نزاع خیابانی شده بود، پیش از هر اقدام خطرناکی دستگیر شد.

سرهنگ "حسین براری" در تشریح این خبر گفت: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ شهرستان کنگاور مبنی بر وقوع یک فقره نزاع در یکی از پارک های سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: عوامل انتظامی به محض دریافت خبر بدون درنگ و در کمترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند و مشاهده کردند فردی با سلاح سرد در پارک کوهستان کنگاور وارد یک نزاع خیابانی شده است، لذا ماموران وی را خلع سلاح و دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: دو نفر در این نزاع توسط متهم مصدوم شدند که یک نفر از آنان به علت شدت جراحات به یکی از بیمارستان های شهر کرمانشاه اعزام شد و نفر دوم در بیمارستان کنگاور تحت مداوا قرار گرفت.

سرهنگ براری خاطرنشان کرد: حضور به موقع پلیس در این عملیات مانع از اقدام بسیار خطرناک و قتل نزاع کنندگان شد، لذا مردم در تماس های حضوری و تلفنی از حضور مقتدرانه پلیس تقدیر و تشکر کردند.

وی یادآور شد: فرد ضارب از افراد سابقه دار بوده که چندین فقره سابقه جرایم خشن را در پرونده دارد، علت ایجاد این نزاع را نیز اختلافات شخصی عنوان کرده که با هماهنگی مقام قضائی پس از تشکیل پرونده روانه زندان شد.

انهدام باند سارقان احشام در اسلام آبادغرب

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب از شناسایی و دستگیری باند سارقان حرفه ای احشام و کشف هشت فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام در روستاهای اطراف شهر اسلام آبادغرب، موضوع به ‌صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با بررسی شیوه و شگردهای سارقان در ارتکاب جرم، موفق به شناسایی آنان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی در ادامه تحقیقات با شناسایی دو نفر از متهمان، این افراد را با هماهنگی قضائی در دو عملیات جداگانه دستگیر کردند.

وی افزود: دو متهم این پرونده در تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس به هشت فقره سرقت احشام با همدستی یک نفر دیگر اعتراف کردند.

سرهنگ سرتیپ نیا در ادامه ضمن اشاره به تلاش جهت دستگیری متهم دیگر اضافه کرد: این سارقان ۷۰ راس دام را به سرقت برده بودند که ارزش مالی این احشام حدودا ۳۵۰ میلیون ریال است، لذا ضمن شناسایی کلیه مالباختگان در این رابطه و بازسازی صحنه های سرقت، متهمان با صدور قرار مناسب روانه زندان مرکزی اسلام آباد غرب شدند.

جاده های استان کرمانشاه تحت نظارت ۳۰ تیم گشت نامحسوس

سرپرست پلیس راه استان کرمانشاه از فعال سازی ۳۰ گشت نامحسوس در محورهای مواصلاتی خبر داد و گفت: اعتلای فرهنگ صحیح رانندگی و خودایمنی در سفرهای تابستانی امسال کاملاً مشهود است.

سرهنگ "محمد حیدری" اظهار کرد: با توجه به افزایش سفرهای تابستانی و لزوم افزایش ایمنی سفرها، ۳۰ تیم نامحسوس ماموریت دارند به صورت ۲۴ ساعته با تخلفات حادثه ساز رانندگانی که جاده ها را برای دیگران ناامن می کنند، برخورد نمایند.

وی تصریح کرد: متاسفانه خطر ارتکاب تخلفات حادثه ساز از سوی تعدادی از رانندگان که نوعی اعتیاد به بی احتیاطی دارند، متوجه جان و مال دیگران می شود که یکی از راهکارهای برخورد با این دست رانندگان، استفاده از اصل غافلگیری است، چراکه آنان به مرور زمان دریافته اند چگونه تخلفات را دورتر از چشمان پلیس مرتکب شوند.

سرهنگ حیدری به این دست از رانندگان توصیه کرد: پایان راه تخلف جز مرگ و حادثه نیست، لذا این رانندگان می بایست در رفتار مخاطره آمیز خویش تجدید کنند و به حق سفر ایمن برای دیگران احترام بگذارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اعتلای فرهنگ صحیح رانندگی و خودایمنی در سفرهای تابستانی امسال کاملاً مشهود است که امیدواریم هموطنان عزیز با ادامه این روند پلیس را بیش از پیش یاری کنند.

دستگیری ۱۶ خرده فروش مواد مخدر در هرسین

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و دستگیری ۱۶ خرده فروش مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ" همتعلی شکری" در تشریح این خبر گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و جلب رضایت عمومی مردم، مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز را با محوریت برخورد با خرده فروشان مواد مخدر در سطح شهرستان اجرا کردند.

وی افزود: در طول اجرای این طرح که در چندین مرحله در نقاط مختلف شهرستان به مرحله اجرا درآمد، ۱۶ نفر توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و در بازرسی از آنها مقدار قابل توجهی انواع مواد مخدر، آلات استعمال و ترازوی توزین مواد مخدر کشف شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: اجرای این طرح رضایتمندی شهروندان را در پی داشته است و طی تماس های مکرر با سامانه ۱۹۷ قدردانی خود را از زحمات پرسنل انتظامی شهرستان در اجرای این طرح ها اعلام کرده اند.

سرهنگ شکری با اشاره به اینکه بیشتر سرقت ها و جرایم شهرستان توسط معتادان صورت می گیرد، از شهروندان خواست که در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.

تقدیر رئیس پژوهشگاه ناجا از رئیس دفتر تحقیقات کاربردی انتظامی استان کرمانشاه

در پی انتخاب ناجا به عنوان "سازمان برتر" در اولین جشنواره امام علی (ع) نیروهای مسلح، رئیس پژوهشگاه ناجا از رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه تقدیر کرد.

در پی انتخاب ناجا به عنوان "سازمان برتر" در اولین جشنواره امام علی (ع) نیروهای مسلح، سردار شیرزاد «رئیس پژوهشگاه ناجا» از تلاش های علمی و پژوهشی صورت گرفته توسط دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه که در کسب این مقام تأثیر گذار بوده است، تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است، از آنجایی که دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با کسب رتبه برتر در چندین شاخص تعیین شده جشنواره مذکور، سهم مهمی را در کسب این موفقیت سازمانی، ایفا کرده است، سردار شیرزاد طی حکمی ضمن تبریک این موفقیت، از تلاش های سرهنگ "حشمت سهیلی" به عنوان «رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه» و کارکنان این دفتر تقدیر و تشکر کرد.

در قسمتی از این حکم آمده است:

((از آنجا که اهتمام جناب عالی به عنوان رئیس دفتر تحقیقات کاربردی و همکاران محترمتان در نیل به چنین موفقیتی مؤثر بوده است، ضمن تبریک این موفقیت، از تلاش های بی دریغ شما و کلیه کارکنان آن دفتر تشکر و قدردانی نموده و از خداوند متعال توفیق روزافزونتان را در پرتو توجهات حضرت ولی عصر (عج) و نایب برحقش فرماندهی معظم کل قوا، امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) خواستارم.))

لازم به ذکر است: دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه بر اساس رأی هیئت داوران این جشنواره، توانسته در این رقابت علمی که با حضور مراکز تحقیقاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید، از شش شاخص در نظر گرفته شده در چهار شاخص زیر جزء رتبه های برتر گشته و مورد تقدیر قرار گیرد.

۱- تحقیق غیر صنعتی

۲- تألیف کتاب کاربست تحقیقات

۳- ترجمه کتاب

۴- چاپ و انتشار نشریه علمی