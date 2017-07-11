مبارزه با اعتیاد باید گفتمان مستمر جامعه اسلامی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی در همایش صیانت و گفتمان سازی و اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر که روز سه شنبه در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزارشداظهارداشت: در عرصه مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی، دستگاه قضایی نقش مهمی ایفا کرده اند که تداوم همکاری این نهادها با یکدیگر ضروری است.

وی اضافه کرد: پیامدهای مواد مخدر ابعاد ملی و جهانی داردلذا برای موفقیت در امر مبارزه به همکاری همه دستگاه های اجرایی، خانواده ها، جوانان و رسانه ها نیازمندیم.

استاندار تصریح کرد:استکبار جهانی درشرایط کنونی با تهاجم فرهنگی خودکه نابودی نسل جوان وتخریب باورهای دینی را نشانه رفته از ابزار اعتیاد بخوبی استفاده می کند تا به نیات پلید خود برسد.

وی بیان کرد: نقشه های زیادی برای انحراف خانواده ها و سست کردن بنیان آن توسط دشمنان اجرا شده و هزینه های زیادی بر کشور تحمیل شده اما جمهوری اسلامی با بسیج همه امکانات خود متفاوت از دیگر کشورها عمل کرده و در این راه سرآمد وموفق بوده است.

همتی یادآورشد: تقدیم صدها شهید در مسیر مبارزه با مواد مخدر بیانگر عزم جدی ایران در مقابله با این پدیده است اما به دلیل سود اقتصادی سرشار و استفاده های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی باندهای قدرت از این ابزار مقابله با آن بسیار سخت و پیچیده و هزینه بر است.

استاندار بیان کرد: دولت به تنهایی قادر نیست با اعتیاد و مواد مخدر مبارزه کند لذا همه بویژه خانواده ها باید پای کار باشند و در برنامه ها مشارکت کنند.

۱.۵ درصد جامعه آلوده اعتیاد است

وی اضافه کرد: ۹۸.۵ درصد جامعه سالم و عاری از اعتیاد است و تنها ۱.۵ درصد با این پدیده روبرو هستند که باید برای ریشه کن کردن آن برنامه ریزی کنیم تا از آسیب های آن در امان باشیم.

استاندار تصریح کرد: آموزش و پرورش، رسانه های گروهی، تریبون های نماز جمعه و جماعات باید در مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر همراهی کنند تا به نتایج خوبی برسیم.

وی گفت: بسیج و ارتش ۲۰ میلیونی ظرفیت بسیار ارزشمندی برای مقابله با پدیده خانمانسوز اعتیاد است که برای استفاده از این ظرفیت هم باید برنامه ریزی کنیم.

در این مراسم از دست اندرکاران فعال مبارزه با مواد مخدر در استان تجلیل شد.