به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم بهرامی در پاسخ به سوال رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند، مبنی بر اینکه در سال چند پرونده در این دیوان رسیدگی می شود؟ گفت: بحث های مالیاتی و مربوط به ساحت و سازهای غیر مجاز،مسائل شهرداری و همچنین موضوعات کار و کارگری اغلب مورد شکایت قرار می گیرد و در این دیوان رسیدگی می شود.

وی افزود: همچنین شکایت از تصمیمات مراجع شبه قضایی در این دیوان رسیدگی می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: هر سال ۱۰۰هزار پرونده در دیوان و در دادگاه های تجدید نظر دیوان عدالت اداری حدود ۵۰هزار پرونده رسیدگی می شود.

بهرامی افزود: در حال حاضر ۵۰ شعبه بدوی،۲۰ شعبه تجدید نطر در دیوان عدالت اداری فعال است.همچنین ۱۱۰قاضی در دیوان عدالت مشغول به کار هستند.