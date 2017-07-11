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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۷

رئیس دیوان عدالت اداری:

سالانه ۱۰۰ هزار پرونده در دیوان عدالت رسیدگی می‌شود 

سالانه ۱۰۰ هزار پرونده در دیوان عدالت رسیدگی می‌شود 

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این دیوان به شکایت های مردم از نهادها و مصوبات می پردازد، گفت: سالانه ۱۰۰ هزار پرونده در دیوان عدالت رسیدگی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم بهرامی در پاسخ به سوال رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند، مبنی بر اینکه در سال چند پرونده در این دیوان رسیدگی می شود؟ گفت: بحث های مالیاتی و مربوط به ساحت و سازهای غیر مجاز،مسائل شهرداری و همچنین موضوعات کار و کارگری اغلب مورد شکایت قرار می گیرد و در این دیوان رسیدگی می شود.

وی افزود: همچنین شکایت از تصمیمات مراجع شبه قضایی در این دیوان رسیدگی می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: هر سال ۱۰۰هزار پرونده در دیوان و در دادگاه های تجدید نظر دیوان عدالت اداری حدود ۵۰هزار پرونده رسیدگی می شود.

بهرامی افزود: در حال حاضر ۵۰ شعبه بدوی،۲۰ شعبه تجدید نطر در دیوان عدالت اداری فعال است.همچنین ۱۱۰قاضی در دیوان عدالت مشغول به کار هستند.

کد مطلب 4027997

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